История Веры Вонг, которая в 40 лет устала работать на дядю и совершила модную революцию

Вера Вонг, бывшая фигуристка и редактор моды в журнале Vogue, начала собственный бизнес, когда ей исполнилось 40 лет. Создав глобальный бренд, она навсегда изменила свадебную индустрию. Сегодня имя дизайнера упоминается в популярных телешоу, а ее клиентками являются мировые знаменитости.

Мы в AdMe.ru решили рассказать историю этой талантливой женщины, которая, даже достигнув вершины успеха, утверждает: «Если бы я сказала, что чувствую себя уверенно и контролирую ситуацию, это была бы неправда. Я всегда вижу, когда делаю что-то неправильно. Это часть моей мудрости».

Вера Эллен Вонг родилась 27 июня 1949 года в Нью-Йорке в семье иммигрантов из Китая. Ее мать работала переводчиком в ООН, а отец владел медицинской компанией. Семья жила в шикарном районе города в Верхнем Ист-Сайде. По словам Вонг, интерес к моде у нее появился благодаря матери, одежда которой всегда производила впечатление. Во время летних каникул в колледже будущий модельер даже работала продавщицей в бутике Yves Saint Laurent.

В 8 лет Вера начала заниматься фигурным катанием. В 1968 году она участвовала в чемпионате США и даже могла отправиться на Олимпийские игры, но не прошла квалификацию. Хотя эта неудача положила конец ее спортивной карьере, она так же подтолкнула девушку на перемены: «У меня случился нервный срыв, и я провела семестр в Париже. Там я поняла, что страстно увлеклась модой».

Позже Вера создала дизайн костюмов для нескольких фигуристок, среди которых были Нэнси Керриган и Мишель Кван. А фигурист Эван Лайсачек, выступавший в костюме от Вонг на Олимпиаде в Ванкувере 2010 года, получил золотую медаль. Сама женщина признается, что спорт научил ее дисциплине: «Вы падаете, поднимаетесь и пробуете снова».

Фигуристка Нэнси Керриган в костюме от Веры Вонг.

Будущий дизайнер училась в университете Сорбонны во Франции и получила степень в области искусствоведения в Колледже Сары Лоуренс. Но в 1971 году Вера Вонг начала работать ассистентом в журнале Vogue и достаточно быстро сделала карьеру, став самым молодым редактором журнала. «Фильм „Дьявол носит Prada“ — это мягкая версия того, на что похожа работа в Vogue, — рассказывала Вера. — В первый день я пришла в платье-рубашке и в туфлях на платформе. Редактор увидела меня и крикнула: „Иди домой и переоденься. Мы в Vogue так не одеваемся!“ Я переоделась в джинсы, кроссовки и футболку». Проработав в Vogue 17 лет, Вера Вонг покинула пост модного редактора, уступив его Анне Винтур, с которой до сих пор дружит. А еще Вера ходила устраиваться директором по дизайну в Ralph Lauren. На собеседовании Ральф спросил: «Что вам не нравится в моей одежде?» Вонг получила должность после того, как ответила: «Вы хотите, чтобы я сказала то, что вы хотите услышать, или правду?»

Просто сравните типичное свадебное платье и творение бренда Vera Wang.

Первым свадебным платьем, которое создала Вера Вонг, было ее собственное. В 1989 году дизайнер обручилась с инвестором Артуром Беккером. Планируя свадьбу, 39-летняя невеста поняла, что существует не так-то много свадебных платьев для женщин ее возраста. Тогда она решила изменить целую индустрию.

С Артуром Беккером.

«Я ничего не знала о дизайне одежды. Когда я уволилась из Ralph Lauren, многие двери, которые прежде были открыты для меня, захлопнулись. Будь то производитель тканей или вечеринка, на которую я хотела пойти». В тот момент Веру поддержал ее отец. Как бизнесмен, он подсказал дочери, что ее затея выгодная, ведь люди женятся всегда, а значит, будет стабильный поток клиентов. В 1990 году женщина открыла собственный салон в отеле Carlyle в Нью-Йорке. Через пару лет ее лейбл начал производить платье для светских мероприятий. Примерно в то же время Вера и Артур Беккер удочерили 2 девочек: Сесилию и Джозефину.

Свадебные платья от Веры Вонг стали мечтой не только простых девушек, но и знаменитостей. Среди ее клиенток значатся Виктория Бекхэм, Гвен Стефани, Мэрайя Кэри, Ариана Гранде, Ким Кардашьян, Хейли Бибер, Тина Кунаки, Дженнифер Лопес и многие другие селебрити.



Виктория Бекхэм в платье Vera Wang.

Свадебный наряд Гвен Стефани.

Имя Веры Вонг часто упоминается в кино. Например, в сериале «Секс в большом городе» ее платье надевали сразу две героини: Шарлотта в день своей свадьбы и Кэрри Брэдшоу во время фотосессии Vogue. Блэр Уолдорф в сериале «Сплетница» выходила замуж в свадебном платье от Веры. А в картине «Война невест» героиня Кейт Хадсон произнесла шутливую фразу, которая потом стала знаменитой: «Не платье Vera Wang подгоняют под себя, а себя под платье».

Платья Vera Wang мелькают и на таких крупных мероприятиях, как «Грэмми» и церемония вручения премии «Оскар». «Комфорт для меня очень важен. Многие женщины, которых я одевала, подходили ко мне потом и говорили: „Ваше платье было таким удобным“», — сказала дизайнер.

У Веры есть свой TikTok. Там она выкладывает видео, на которых танцует, демонстрирует свои дизайнерские работы и вещи из собственного гардероба. В недавнем интервью дизайнер призналась, что больше всего сожалеет о том, что не сделала карьеру кинорежиссера. Любопытно, что в 2009 году дизайнер создала свадебное платье для куклы Барби, а в мае 2021 года бренд выпустил куклу уже в образе самой Веры Вонг.

Барби в платье от Vera Wang и Барби в образе Веры Вонг.

По мнению пользователей сети, Вера в свои 72 года выглядит очень молодо. Дизайнер говорит, что ее секрет в том, что она много лет была профессиональной фигуристкой и обладает так называемой «мышечной памятью», а еще она время от времени делает упражнения. Уверены, для многих имя Веры Вонг стало синонимом упорства, трудолюбия и веры в себя, которые не зависят от возраста или жизненных обстоятельств.