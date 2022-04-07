История Каролины Эрреры, которая в 40 лет не побоялась открыть свой бизнес и стала одним из известнейших дизайнеров в мире

Каролина Эррера — основательница известного на весь мир люксового бренда одежды. К известности женщина пришла в 40 лет, когда решилась последовать зову сердца и открыть собственное производство.

Мы в AdMe.ru решили рассказать читателям о том, как Каролина достигла успеха и почему ее бренд вот уже больше 40 лет не сходит со страниц модных журналов.

Каролина родилась в 1939 году в Каракасе, Венесуэла. Девочка посещала частную школу, с детства изучала английский и французский. Она получила всестороннее образование, но поначалу интереса к моде не проявляла. «Я больше любила лошадей и теннис. Тогда я и не думала о том, чтобы стать дизайнером», — рассказала она.

Впервые модой Каролина заинтересовалась в возрасте 13 лет, когда бабушка взяла ее с собой на показ от Balenciaga. Только в подростковом возрасте она начала обращать внимание на гламурных кинозвезд 50-х и подражать их стилю: «Я хотела быть женщиной-вамп со шляпой, вуалью и одетой во все черное». Девушка часто проводила время в клубах, где тут же стала частью молодой и богатой элиты города и завела друзей.

Ее первая работа была связана вовсе не с дизайном — девушка работала в компании обычным клерком.

Перебравшись в большой город, Каролина решила заняться дизайном тканей. Но когда она рассказала об этом подруге, та заявила, что ткани — это скучно, и предложила Эррере создавать собственные платья.

У Каролины не было специального образования, но было чутье и вкус. А еще девушка умела заводить выгодные знакомства. Она показала друзьям несколько платьев, сшитых портнихой по ее эскизам, и получила одобрение и финансовую поддержку. Так, в 1981 году Эррера провела свой первый показ мод.

Как позже дизайнер рассказывала в интервью, она не рассчитывала на успех и предполагала, что выпустит лишь одну коллекцию. После шоу девушка плакала от переутомления. Но ее завалили заказами модные бутики и торговые дома.

Первоначально СМИ дизайнера не приняли — они обозвали ее дилетанткой, которая просто ищет себя.

На показах и модных мероприятиях Каролина частенько появляется в белых рубашках. Но, по заверению знаменитости, она не носит их 24/7: «Люди думают, что я все время в этой рубашке, а бальное платье ношу, гуляя по улице».

Вначале ее компания была совсем небольшой — всего лишь дюжина сотрудников. Но поток заказов все не уменьшался, и фирма расширялась. К ее услугам обращались известные люди, в том числе она одевала первых леди.

Но останавливаться Каролина не собиралась — вскоре ее модный дом заключил договор на производство собственной линии духов. В 1991 году она создала самый продаваемый мужской аромат Herrera for Men. В 1995 году ее компания была приобретена испанской фирмой Puig, которая работала с ней над парфюмерией. После продажи компании Каролина оставалась в ней креативным директором.

В 2000 году бренд открыл свой первый бутик на Манхэттене. Еще позже, в 2008 году, компания ушла исключительно от высокой моды и открыла новое направление — стала выпускать повседневную одежду.

Именно Каролина Эррера создала знаменитое платье Беллы из «Сумерек». После выхода саги поклонницы осаждали магазины, желая заполучить такое же. И тогда создатели фильма решили продавать копии в 400 свадебных салонах страны. Чтобы сшить платье, потребовалось 6 месяцев работы и услуги 4 швей. На спинке платья пришиты 152 пуговицы, а на каждом рукаве — по 17 пуговиц.

Эррера смогла добиться успеха, не прибегая к сверхурочному труду. По ее мнению, в такой работе нет необходимости: «Вы должны быть в состоянии делать то, что должны делать, в свое рабочее время. В противном случае вы слишком устанете», — заявила она в 1994 году.

В платьях Каролины любят щеголять звезды на ковровых дорожках.

Также знаменитость призналась, что иначе представляла себе карьеру модного дизайнера. «Я думала, как это гламурно! Понятия не имела, что придется сидеть в офисе целый день. Думала, создам коллекцию и пойду домой», — говорила она.

Возраст Каролину совсем не беспокоит: «Я начала свой бизнес в свои 40. Именно тогда я поняла, что могу это сделать. Не нужно бояться стареть, страх — самая отвратительная вещь».

Каролина была одним из первых дизайнеров, использовавших мягкие подплечники. Она считала, что более широкие плечи делают женскую талию уже. Также многие платья бренда имеют пышные рукава, потому что Эррера считает, что таким образом рукава «обрамляют» лицо.