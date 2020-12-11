9 пустяковых на первый взгляд деталей, которые превращают неприметную квартиру в настоящую конфетку

Чтобы жизнь в квартире была более комфортной, некоторые нюансы нужно планировать на этапе ремонта. Хотя многие приспособления вполне реально установить и без каких-то глобальных переделок. Скажем, легко можно решить проблему огромного количества удлинителей и проводов, раскиданных по всему дому, или свести к минимуму случаи засорения канализации. Есть возможность даже избавиться от запаха в мусорном ведре.

В твиттере большую популярность получил тред о полезных решениях для дома. Редакция AdMe.ru сделала на его основе небольшой обзор лайфхаков, которые могут облегчить вашу жизнь.

1. Измельчитель пищевых отходов

Измельчитель устанавливают под раковиной на кухне, и весь мусор через слив попадает прямо туда. Когда емкость наполняется отходами, нужно нажать на специальную кнопку, и устройство порубит все, что в нем есть. После этого под большим напором воды содержимое смывается в канализацию. Основные функции измельчителя — предотвращение засоров и утилизация органического мусора, который обычно попадает в ведро под раковиной и спустя некоторое время начинает неприятно попахивать. Выбрасывать его каждый день больше не понадобится.

2. Гигиенический душ

Кроме очевидного плюса в виде возможности заменить туалетную бумагу водой вы получите еще одно преимущество. Почистить унитаз с помощью того же душа намного легче. Там же можно помыть и обувь, если вам неприятно делать это в ванне или раковине. Даже просто набрать воды в ведро или тазик значительно проще. Для пожилых людей такой душ станет спасением. Им трудно ежедневно забираться в ванну, а мыться хочется каждый день.

3. Мастер-выключатель на входе в квартиру

Во многих отелях внедрена система автоматического отключения электричества в номере: когда гость выходит из комнаты и достает карточку из кармашка возле двери, все приборы и лампочки гаснут. В квартире можно установить такую же «волшебную» кнопку, обесточивающую все устройства. Для некоторых можно сделать исключение — оставить холодильник, например. Это и есть мастер-выключатель. Особенно пригодится такая кнопка в ситуациях, когда вы оделись, обулись и собрались выйти, но увидели, что в какой-то комнате горит свет. Этот лайфхак незаменим и для тех, кто вечно беспокоится, выключен ли утюг.

4. Разделочная доска, которую можно положить на раковину

Основные преимущества доски, которую можно положить на раковину, — ускорение готовки (моете и шинкуете в одном месте) и экономия пространства (например, если гарнитур маленький и рабочих поверхностей не хватает).

5. Бризер

Бризер — это устройство приточной вентиляции с подогревом и очисткой воздуха. Практически незаменимый агрегат, если речь идет о доме или квартире в большом загрязненном городе. Основная задача этого устройства — подать свежий воздух в помещение с улицы. Работает бризер круглогодично (в отличие от кондиционера, например).

6. Выдвижные розетки на кухне

Такую розетку можно встроить прямо в стол или кухонный шкафчик. Плюс этого решения в том, что розетки не будут пачкаться, поскольку выдвигаются лишь по мере необходимости. К тому же они не создают визуального шума.

7. Тусклый свет в санузле

Тусклую подсветку можно сделать возле зеркала и вывести для нее собственный выключатель. Это отличное решение для тех, кто ночью часто посещает уборную: вам не будет слепить глаза ярким светом. Другой вариант решения проблемы — установка светорегулятора, или диммера. Он управляет яркостью света. Правда, этот вариант влетит в копеечку.

8. Много электрических розеток

Чем больше розеток будет в квартире, тем легче станет жизнь. Даже если вы не планируете пользоваться многочисленными электроприборами, не исключено, что в будущем вам это понадобится. В итоге по всей комнате будут протянуты удлинители, а это совершенно не красит жилье. Для таких устройств, как пылесос например, розетки можно устанавливать прямо под выключателем света. Ведь маловероятно, что вы поставите шкаф или какую-то мебель, загородив выключатель. Значит, и розетка будет всегда доступна.

9. Розетки в оконных откосах

Особенно актуальными такие розетки становятся перед праздниками. Большинство гирлянд-шторок, которые вешают на окна, имеют короткий шнур. Приходится подключать удлинитель, и он болтается где-то посередине стены. Розетка, встроенная в откос, могла бы избавить от этого. Полезны такие решения и на кухне. Скажем, если там мало места, а вам нужна микроволновка или какой-то другой бытовой прибор, его вполне можно поставить на подоконник.