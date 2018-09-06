Как подобрать обувь к платью, чтобы выглядеть не смешно, а стильно

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Мода становится все более и более демократичной: нас давно не удивить некогда дерзким сочетанием вроде юбки и кроссовок. Тем не менее существует ряд негласных правил, от которых не отходят даже самые смелые стилисты. Ведь иногда неумело подобранная обувь может не только испортить самый продуманный образ, но и выставить в неприглядном свете некоторые особенности фигуры.

AdMe.ru собрал рекомендации о том, как искусно сочетать обувь и наряды, чтобы ваш образ привлекал только восхищенные, но никак не насмешливые взгляды.

1. Юбка / платье-карандаш

Юбка-карандаш — вечно актуальный, неизменно популярный элемент гардероба, и это легко объяснимо: такая модель удлиняет ноги, делает образ легким, а фигуру — стройной. Правильно подобранная обувь усилит «вытягивающий» эффект, а неподходящая — сведет его на нет. Что подходит Юбку-карандаш удачно подчеркнут классические туфли (лучше закрытые) на шпильке, аккуратной платформе, невысоком каблуке и даже на плоском ходу. Обувь без каблука подходит, если она выглядит достаточно утонченно (например, балетки или остроносые туфли). Для смелых особ предлагаем сочетание с кроссовками или массивными ботинками на широком или квадратном каблуке: Карл Лагерфельд сочетает, а чем мы хуже? В зимнее время обратите внимание на высокие сапоги: подол юбки должен их прикрывать. Чего избегать Под запретом — туфли на каблуке с массивной платформой, расслабленные босоножки-гладиаторы, обувь с открытыми пальцами. Если юбка не прикрывает верхнюю часть сапог, откажитесь от них в пользу более высокой модели.

2. Платье-халат

Платье-халат в стиле 40-х годов отличается удобством и при этом выглядит очень женственно. Но именно от выбора обуви зависит, будет ли оно смотреться как элегантное платье или же как домашняя одежда. Что подходит Чтобы выгодно подчеркнуть платье-халат, выбирайте обувь на плоском ходу или небольшом каблучке: босоножки, туфли, балетки. Смелые девушки могут поэкспериментировать с кедами. Чего избегать Мюли и сланцы превратят вас в домохозяйку, а туфли на шпильке или босоножки на массивной платформе могут выглядеть нелепо.

3. Платье-рубашка

Еще один хит нынешнего весенне-летне-осеннего сезона — платье-рубашка. Такая модель не выносит массивной и грубой обуви. Легкость и грациозность — именно тот эффект, которого можно добиться этим нежным летним образом. Что подходит С таким платьем гармонично будут смотреться туфли на среднем и низком каблуке, кроссовки, балетки, гладиаторы, босоножки с лентами. Чего избегать Чаще всего платье-рубашка — это удобный легкий хлопковый наряд. Не стоит утяжелять его вычурной обувью «на выход»: для подобных случаев оно не слишком уместно. Откажитесь от высоких шпилек и платформы. В остальном эта демократичная модель допускает абсолютно любую обувь: главное, чтобы она соответствовала конкретно вашему платью. Для этого обращайте внимание на плотность одежды и цвет обуви.

4. Легкое хлопковое платье (сарафан, юбка)

Невесомое и в то же время женственное легкое хлопковое платье важно умело сочетать с обувью, чтобы не выглядеть неуместно празднично или, наоборот, слишком просто. Что подходит Летние сарафаны смотрятся стильно со спортивной обувью — кроссовками или белыми кедами. Любители классики могут смело выбирать нейтральные сандалии и балетки. Вариант для смелых — массивные кроссовки (но будьте осторожны: при небольшом росте такое сочетание может выглядеть смешно). Чего избегать Обувь на шпильке и массивные туфли / босоножки (особенно темных оттенков) редко выглядят уместно в сочетании с простыми летними хлопковыми платьями и юбками. Если хочется выбрать более элегантный формат, присмотритесь к босоножкам на платформе.

5. Мини-юбка (платье)

Мини-юбки и платья в сочетании с удачно подобранной обувью способны скорректировать недостатки фигуры и подчеркнуть достоинства. Что подходит С короткими нарядами эффектно смотрится обувь на подъеме: обратите внимание на босоножки на каблуке, танкетке, элегантные туфли. Девушки среднего и высокого роста могут позволить себе обувь на плоском ходу. С мини красиво сочетаются греческие сандалии, босоножки с лентами и бантами, балетки, кеды, кроссовки, туфли-лодочки, мюли, а в холодное время года — ботфорты, утонченные и грубые ботинки, полусапожки, сапоги с облегающим и свободным голенищем. Если хотите визуально удлинить ноги, обратите внимание на обувь в тон кожи. К легким нарядам подбирайте более ажурную обувь светлых оттенков, к плотным платьям — закрытую. Чего избегать Строгих запретов в отношении коротких юбок и платьев нет. Но стоит помнить, что с нарядами, открывающими ноги, нежелательно сочетать слишком откровенную обувь: образ может получиться нескромным.

6. Юбка-пачка

Юбки-пачки имеют свойство укорачивать ноги, поэтому их стоит очень осторожно сочетать с обувью на низком ходу. Что подходит Лодочки, остроносые или круглоносые туфли, босоножки на шпильке. Смелые экспериментаторы могут дополнить юбку или платье-пачку аккуратными кедами или кроссовками — но только в случае абсолютной уверенности в собственном совершенном стиле, иначе есть риск выглядеть комично. Чего избегать Грубые модели, слипоны, подчеркнуто спортивный стиль редко удачно сочетаются с нежной юбкой-пачкой.

7. Деловое платье

Сегодня деловое платье можно сочетать с комфортной обувью на плоском ходу, невысоком каблуке или платформе. Главное — чтобы выбранная вами обувь не вывела его за скобки делового стиля. Что подходит К таким платьям подходит не всегда неудобная, но невероятно красивая обувь на высоком каблуке, а также более демократичные модели со средним подъемом и на плоском ходу в сдержанных оттенках. Идеальный выбор — туфли-лодочки. Чего избегать Откажитесь от обуви с открытым носом, а также от моделей слишком броских оттенков и принтов. С кедами подобные платья могут вполне удачно сочетаться, но в этот момент лук перестает быть деловым. Кстати, удачный вариант, чтобы отправиться на вечеринку сразу после работы, просто сменив обувь.

8. Струящиеся текстуры

Легкие и невесомые струящиеся платья в сочетании с массивной закрытой обувью — это худшее, что вы можете сделать со своим образом. Что подходит Шифоновые платья можно сочетать как со спортом, так и с классикой. Смело экспериментируйте с туфлями, кедами, изящными босоножками на каблуке, эспадрильями, сандалиями на плоском ходу. И, конечно, классическими лодочками: по мнению дизайнера Бруно Фризони, без них не обойтись ни одной женщине. Чего избегать Ботфорты, закрытые высокие сапоги, массивные ботинки категорически не сочетаются с прозрачными легкими тканями.

9. Вечернее макси

Главное в образе с вечерним платьем в пол — непосредственно платье. Обувь здесь должна стать гармоничным завершением, а никак не главным персонажем. Что подходит Открытые и закрытые туфли на высоком, низком, среднем каблуке, босоножки, балетки в сдержанных оттенках или в тон платью. Для нарядов в этническом стиле подойдет обувь на деревянной платформе. Чего избегать В идеале, когда вы облачены в длинное платье, окружающие не должны заметить обувь. Если же все запомнили сияющие золотые босоножки, затмившие черное платье, — вы допустили ошибку. Хочется сделать акцент на обуви? Поиграйте с текстурами и материалами — лак, атлас, стразы.