9 причин, из-за которых бижутерия смотрится на вас дешево и безвкусно

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Если вам кажется, что украшения — исключительно дело вкуса, спешим вас расстроить. Как бы ни были милы сердцу любимые драгоценности и бижутерия, существуют некоторые правила и рекомендации, позволяющие всегда выглядеть стильно.

AdMe.ru собрал список самых главных ошибок, из-за которых украшения могут выглядеть дешево, старомодно и некрасиво. Пришло время разобрать сундук с побрякушками.

1. Украшения в наборе

Украшения могут выглядеть изысканно и элегантно, а могут — дешево и аляповато. Последнее имеет место быть в случае с наборами бижутерии. Но не спешите от них отказываться: такие комплекты можно приобрести по приятной цене и они позволят создать не один образ. Если вы надеваете вместе кольцо, браслет, ожерелье и серьги, невысокая стоимость гарнитура становится очевидной. Но те же украшения, использованные по отдельности, будут смотреться стильно.

2. Искусственные камни

Если цирконий внешне практически неотличим от бриллиантов, то разноцветные искусственные камни чаще всего выглядят дешево, а самые бюджетные украшения и вовсе похожи на пластиковую детскую бижутерию. Они часто имеют неестественный цвет и слабые крепления, из-за чего камень может просто выпасть. Обратите внимание на самоцветы: аметист, гранат, топаз, хризолит. В оправе из серебра они выглядят невероятно элегантно, а стоят доступно.

3. Дешевый металл

Недорогие украшения могут прекрасно гармонировать с нарядом и даже выглядеть роскошно ровно до тех пор, пока они случайно не сместятся и не откроют окружающим неприятную тайну своего неблагородного происхождения в виде окрашенной кожи. Чтобы избежать этой проблемы, откажитесь от изделий из никеля и меди (а также из сплавов, в составе которых есть эти металлы). В редких случаях оставлять темные следы на коже может также серебро.

4. Маленький вес

Низкую стоимость украшения может также выдать маленький вес. Вместо металла производители используют в них дешевые сплавы, окрашенные под золото и серебро. Даже если пластиковую побрякушку кто-то сочтет за топаз, при движении недорогое украшение выдаст себя. И всем станет очевидно, что на вас надето. Выбирая бижутерию, обращайте внимание на модели со стеклянными вставками вместо пластиковых.

5. Слишком блестящий металл

Дешевые украшения нередко покрывают специальными составами для усиления блеска. Да, золото и серебро также подвергаются обработке родием для аристократического сияния, но после обработки благородные металлы выглядят естественно. Посмотрите на украшение, которое хотите приобрести. Может ли так выглядеть, к примеру, серебро? Если да — смело берите.

6. Парные украшения

Цепочки с подвесками-половинами (вроде «Лучшие друзья», «Я люблю тебя») вышли из моды лет 15 назад. И если на детях они выглядят сносно, то на взрослых — нелепо. Хотите подчеркнуть свои чувства парными украшениями? Выберите одинаковые кольца, цепочки или подвески.

7. Романтические мотивы

Обилие сердечек, бантиков, ангелов, кошек, мишек и мышек превратит вас если не в ребенка, то как минимум в подростка. Любовный символ можно зашифровать в более элегантных формах. Украшения с такими элементами могут выглядеть изящно, но, во-первых, их следует подбирать с особой тщательностью, а во-вторых — не переборщить с мультяшными и романтическими мотивами.

8. Светлые камни / эмаль

Выбирая бижутерию или ювелирные украшения с искусственными камнями, обратите внимание на темные оттенки: насыщенный синий, коричневый, вишневый. Голубой, желтый, красный, скорее всего, будут дешевить. Это же правило применимо и для изделий с эмалью: темные оттенки в них выглядят выигрышнее.

9. Смешение стилей и материалов

Сегодня модно миксовать различные текстуры, оттенки и материалы. Обязательное условие — они должны сочетаться друг с другом. К примеру, можно остановить внимание на наборе из различных по толщине и оттенку кожаных браслетов, комплекте цепочек одного стиля. А вот золотая цепочка рядом с кожей и пластиком будет выглядеть странно. Пластмассовые колье, бусы лучше носить отдельно друг от друга. В большом количестве они смотрятся дешево.

А какие украшения предпочитаете вы? Выбираете бижутерию, признаете только драгоценности или выступаете за разумный баланс?