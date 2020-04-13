9 предметов мебели, которые давно пора забыть в 2020 году. Но они до сих пор стоят в каждой 2-й квартире

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Часто мы держим дома далеко не функциональную мебель. Причинами могут быть дань моде, рекламе, семейным традициям, следование советам дизайнеров или банально невозможность выбросить дорогую сердцу вещь. Но, кажется, именно сейчас самое время задуматься о практичности базовых элементов своего интерьера.

AdMe.ru своими силами составила своеобразный антирейтинг предметов мебели, с которыми давно пора попрощаться, чтобы освободить место для красивых и более выигрышных аналогов. Интересно, насколько вы будете с нами согласны и добавите ли что-то свое.

9. Кресло-мешок

Мало кто знает, что этот предмет мебели, предназначенный для того, чтобы сделать помещение менее формальным, был придуман еще в Италии в 1960-х. Тогда дизайнеры решили создать нечто ломающее представления о традиционной и строго очерченной мебели. 60-е, как и необходимость в мебельной революции, прошли, а вот кресла-мешки в некоторых квартирах до сих пор остались. Несмотря на внешнюю привлекательность, это все же не особо полезная для позвоночника и постоянно собирающая пыль штука, которая подходит далеко не каждому интерьеру. Разве что для офисных опенспейсов.

8. Диван-трансформер как замена кровати

ХХ век — время максимально функционального дизайна. Его квинтэссенцией стал диван-трансформер, который выполнял двойную роль одновременно. Он казался настоящим спасением для небольших квартир, пространство которых не позволяло разместить двуспальную кровать и гостиный диван. Но со временем все поняли, что по удобству полноценную кровать он не заменяет, а функцию дивана выполняет настолько редко, что все же не стоит жертвовать хорошим сном ради гостеприимства.

5. Стенка с телевизором

Поговорим не о старой «стенке» как об очевидно устаревшей дани советским традициям, а рассмотрим ее более современный вариант — стенку, которая прилагается как окружение к большому телевизору. Казалось бы, удобно. Столько вещей можно сложить! Но на деле эти полки становятся прибежищем для пыли и всякой мелочи, которую просто жалко выбросить. К тому же такие стенки визуально уменьшают помещение, что особенно заметно в квартирах с маленькой квадратурой.

6. Дедушкины часы

Признаем, это красиво. Но вспомните: чаще всего такие часы выглядят не к месту, ведь для них нужен соответствующий интерьер «под старину». К тому же в век технического прогресса они абсолютно нефункциональны.

5. Трельяж

Опять же, трельяж сам по себе — это невероятно изысканный предмет интерьера. Но, к сожалению, в большинстве квартир он занимает неоправданно много места и зачастую не сочетается с общим стилем.

4. Прикроватная навесная полка

Вспомните, в интерьерах времен молодости наших родителей почти всегда присутствовали навесные полки над кроватью или рядом с ней. Причем на них лежало столько вещей, что они могли бы легко поместиться в полноценный шкаф. В современных интерьерах такого уже нет. У кровати чаще стоят тумбы, а навесные полки располагаются на свободных стенах в качестве декора или подставки для книг и цветов.

3. Декоративная ширма

Подобную ширму используют в основном для разделения пространства. При этом необходимость в зонировании есть обычно в маленьких помещениях. Но проблема заключается в том, что из-за своей зигзагообразной формы ширма съедает добрую часть этого самого помещения.

2. Сервант

Еще один незаменимый участник списка устаревшей мебели — сервант. Раньше он представлял собой демонстрационную площадку для различных семейных ценностей вроде сервизов и хрустальной посуды. Сегодня потребность как в демонстрации, так и в самих хрустальных бокалах пропала, но почему-то многие продолжают использовать этот предмет мебели в интерьере.

1. Стеклянный стол

Столы с прозрачными столешницами — любовь дизайнеров и фотографов интерьера. Владельцы же таких столов скорее расскажут о пятнах, отпечатках пальцев или скатертях, которыми они накрывают этот стол. А особо неудачливые — и вовсе о разбитом стекле. Да, это красиво. Но непрактично. Если, конечно, вы не используете его для таких фото: