9 главных антитрендов осени, с которыми стоит смело распрощаться

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Несмотря на то что мода иногда удивляет своими трендами и новинками, девушки все же отдают ей дань и стараются почерпнуть для себя что-то полезное и актуальное. Но важно знать не только о том, что сейчас в тренде, но и о том, что уже безнадежно устарело.

AdMe.ru составил список вещей, которые уже успели многим надоесть и потерять свою былую популярность, чтобы вы могли избежать ошибок и одеваться комфортно и стильно.

Чересчур объемные шарфы

Считается, что объемные шарфы, окутывающие не только шею, но и плечи, делают образ очень уютным. Но на самом деле они довольно сильно искажают пропорции. Верхняя часть образа из-за этого элемента одежды становится слишком объемной, особенно в сочетании с узкими джинсами, юбками и миниатюрной обувью. Если вам хочется тепла и уюта, есть более изящные способы добиться этого. Например, можно надеть свитер с высокой горловиной или куртку такого же формата, а под нее повязать небольшой теплый шарфик. При этом соотношение верха и низа останется оптимальным.

Светлые брюки в обтяжку

Джинсы скинни — один из самых популярных фасонов среди девушек. Не будем говорить, что подобные брюки подходят лишь девушкам с безупречной фигурой, но к цветам точно нужно подходить с изрядной долей ответственности. Если вы хотите, чтобы одежда скрывала недостатки и подчеркивала достоинства, и уж точно не хотите, чтобы визуально она еще больше полнила, то при выборе брюк лучше отдавать предпочтение темным оттенкам и избегать светлых, а тем более белого цвета.

Одежда с цветочной вышивкой

В последние 2–3 года цветочная вышивка на самых разных предметах гардероба — от курток до нижнего белья — считалась настоящим трендом. Но на сегодняшний день она уже успела всем надоесть. Поэтому даже дизайнеры не сильно жалуют подобные элементы наряда и рекомендуют отдавать предпочтение одежде без вышивки. В конце концов, есть множество интересных фактур, дизайнов и расцветок, чтобы не зацикливаться на чем-то одном.

Платье-пальто, тесная верхняя одежда

Пальто подобного плана все еще актуальны, но все же стоит оставить этот фасон миниатюрным девушкам, и даже в этом случае не слишком концентрироваться на этом выборе. Конечно, благодаря необычному крою эффектно подчеркивается талия, да и выглядит это очень женственно. Но эти пальто совсем не универсальны, к ним довольно сложно подобрать одежду. Для большего комфорта и разнообразия лучше обратить внимание на другие фасоны — полуприталенные или прямые пальто, которые выглядят одинаково изящно как в сочетании с джинсами, так и в паре с юбками и платьями.

Куртки и пальто с мехом «под ламу»

Это тоже один из недавних актуальных трендов, который в настоящее время уже почти полностью себя изжил. Такой мех выглядит не слишком серьезно, отдает излишней гламурностью и дешевизной. И, кстати, как и в предыдущем пункте, не слишком универсален: неправильно подобранная одежда в итоге может сделать образ чересчур неэстетичным. Классика — вот наш лучший друг на все времена. И выбор здесь довольно широк: струящийся тренч, твидовые или шерстяные пальто, кожаные куртки — на ваше усмотрение.

Крупные элементы одежды с леопардовым принтом

Некоторые стилисты считают, что анималистические принты — это в целом неудачный выбор, поскольку подобная одежда, как правило, выглядит вызывающе и не слишком изящно. Но самом деле секрет прост: все хорошо в меру. Леопардовая кофточка, мини- или миди-юбка, кроссовки и другие небольшие детали гардероба смотрятся довольно стильно. А вот крупные вещи, например юбки в пол, шубы, легинсы, могут выглядеть излишне агрессивно. Но и в этом случае можно подать себя со вкусом, главное — выбрать качественную плотную ткань и удачное сочетание с другими элементами наряда.

Колготки в сеточку

Когда-то колготки в сеточку считались соблазнительными, но сейчас они скорее вульгарны. Причем неважно, по какому поводу вы хотите их надеть: это однозначно неуместно и немодно. Вы удивляетесь, почему мы затронули эту тему, ведь колготки в сеточку были популярны очень много лет назад? Просто вспомните недавний сомнительный тренд надевать подобные колготки под рваные джинсы и натягивать их буквально до пупка, чтобы они уж наверняка были видны. Сейчас это тоже перестало быть актуальным, поэтому советуем вернуться к традиционным однотонным колготкам, правильно подобранным по размеру.

Брюки с лампасами и смешение стилей

В какой-то момент брюки с лампасами вдруг снова стали бешено популярны. Что ж, побаловались — и хватит. Возвращаемся в мир разнообразных моделей брюк на любой случай и любой вкус. Также в настоящее время стало модным смешивать разные стили в своем образе. И все бы хорошо, только многие поняли это веяние моды слишком буквально и стали сочетать совершенно несочетаемые вещи. А потому запрета на этот тренд нет, но не стоит забывать о чувстве меры.

Брюки с молнией сзади

По большому счету данный фасон не так уже плох, он уже прочно занял свое место в сердцах модниц благодаря своей оригинальности и, как отмечают многие, выгодному подчеркиванию ягодиц. Однако у моделей с молнией сзади и им подобных есть множество противников, которые считают, что выглядит это вызывающе, да и к тому же это не слишком удобно. Тут возможен компромисс: оставить выбор на совести каждого. Но, как уже показала практика, многие тренды, которые вспыхивают резко, так же внезапно теряют свою актуальность. Скорее всего, так произойдет и в этом случае, и большинство снова вернется к незабвенной классике.