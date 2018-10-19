9 безотказных хитростей по выбору одежды, которые сделают вас стройнее

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Девушки любой комплекции красивы и привлекательны. Просто нужно уметь грамотно подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки. Если вы стесняетесь небольшого животика и выпирающих бочков — скорее всего, вы просто не совсем правильно составляете свой гардероб, и эту проблему можно легко решить с помощью других вариантов одежды.

Если вы мечтаете сделать фигуру более стройной и спрятать некоторые несовершенства тела, AdMe.ru советует обратить внимание на несложные правила, которые справятся с этой задачей в два счета, сколько бы вы ни весили.

Не бойтесь вещей черного и темного цветов

Многие боятся черного цвета, поскольку считают, что он сделает их серыми мышками. Но ведь никто не отменяет симпатичных принтов, интересных фасонов и любопытных комбинаций из одежды с разными текстурами. При этом издавна известно, что черный цвет визуально стройнит и делает фигуру привлекательнее. Он способен в считанные секунды убрать пару сантиметров в талии и выпирающем животике. А если и это вас не убедило, то вы вполне можете присмотреться к другим разнообразным темным оттенкам: элегантный кофейный, загадочный синий, соблазнительный винный — конечный итог зависит только от вашей собственной фантазии и чувства стиля.

Выбирайте правильное нижнее белье

В стремлении сильнее затянуть выпирающие участки тела некоторые представительницы прекрасного пола сильно перегибают палку, и в итоге белье слишком передавливает кожу и лишь создает дополнительные неэстетичные складки. Более того, это создает ненужный эффект «одежды не по размеру», который вызывает ощущение того, что перед нами полный человек. Лучше всего отдавать предпочтение белью, точно подходящему вам по размеру и телосложению, и даже обратить внимание на бесшовные варианты. Благодаря этому любой облегающий элемент вашего гардероба будет сидеть на вас идеально ровно и комфортно.

Обратите внимание на платья с запахом

Такие платья идеально подчеркивают фигуру, делают образ максимально женственным и легким, а главное преимущество этого фасона в том, что он очень изящно прячет животик. Расцветки и фактуры сейчас есть на любой вкус, подобное платье можно надеть как на повседневную вечернюю прогулку, так и на работу, и на романтическое свидание. Главное только — избегать оборок, узлов и любого другого вида присобранности ткани в области живота. Такое дизайнерское решение, напротив, сыграет с вами злую шутку и еще сильнее увеличит область живота и даже размер бедер.

Покупайте одежду своего размера

Среди девушек, желающих выглядеть миниатюрнее, до сих пор бытует мнение, что помочь в этом могут мешковатые вещи. Это в корне неверно, в том числе и в отношении мужчин. Да, свободная одежда легко скроет складочки и другие мелкие недостатки фигуры. Но в целом подобные вещи делают вас как минимум на размер больше — совершенно пропадают округлые формы и линии фигуры, из-за чего образ становится похож на один сплошной шар. Идеальным решением будет выбирать немного приталенную одежду своего размера. Никто не говорит об обтягивающих вещах: ткань может струиться, быть чуть просторной и небрежно подсобираться на теле. Но таким образом вы не только сможете скрыть то, что вам не нравится, но и подчеркнете основные достоинства.

Введите в свой гардероб блейзеры и кардиганы

Блейзеры и кардиганы — незаменимые элементы гардероба, причем вне зависимости от того, стремитесь вы выглядеть стройнее или нет. Если все же говорить о тех, кто стремится, то эти вещи прекрасно скрывают недостатки фигуры и лишние складочки, позволяют носить довольно обтягивающие и открытые майки, эффектно комбинируются с почти любой одеждой, а также делают образ очень женственным и элегантным. А длинные кардиганы к тому же выгодно вытягивают фигуру, делая ее стройнее.

Выбирайте джинсы средней и высокой посадки

Если бока и животик у вас сильно выпирают, то никакие джинсы не смогут полностью это спрятать. Но фишка в том, что именно средняя или высокая посадка все же позволяют не свисать этим областям, а хорошо придерживают их, за счет чего достигается более эстетичный и подтянутый вид. Более того, такие джинсы выгодно подчеркнут вашу талию, смещая на нее акцент, и сделают ноги гораздо длиннее, уравновесив таким образом пропорции и окончательно отведя внимание от проблемных зон. Также вы можете более тщательно изучить разные фасоны джинсов и подобрать самые подходящие именно для вашей фигуры.

Попробуйте пальто прямого и приталенного кроя

Слишком специфические фасоны пальто вроде тюльпана, платья и прочие способны безобразно испортить любое, даже самое идеальное тело, если подобрать их не по типу фигуры, стилю и весу. А вот пальто и плащи классического прямого или приталенного кроя, чуть или гораздо ниже линии бедер, успешно вытянут силуэт, сделают вас стройнее и выше. Они также никаким образом не испортят пропорции, а даже наоборот — сбалансируют и расставят все по своим местам.

Отдавайте предпочтение монохромности

Главное преимущество монохромного образа в том, что он не режет фигуру посредством цвета. Напротив, он делает верх и низ единым целым, за счет чего достигается удлинение фигуры и ярко выраженная стройность. Если вы опасаетесь за однообразность и хотите добавить яркости, то добиться этого можно при помощи аксессуаров или, например, того же блейзера или кардигана контрастного цвета, который дополнительно сделает фигуру тоньше. Только лучше не застегивать этот верхний элемент, чтобы опять же не порезать пропорции.

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