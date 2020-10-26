9 архитектурных проектов, которые лучше было бы оставить на бумаге

Дома все равно что люди: у каждого свои внешность и характер, плюсы и недостатки. Их создание требует внимания к тысяче мелочей, а случайная неосторожность или небрежность запросто могут погубить. От ошибок никто не застрахован, а потому случается так, что неточности допускают даже маститые архитекторы.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, какие проекты именитых зодчих современности повредили их репутацию и что конкретно пошло не так. Советуем прочитать текст полностью: в самом конце мы поместили бонус.

Концертный зал имени Уолта Диснея, Лос-Анджелес (США)

Это причудливое строение в Лос-Анджелесе наверняка известно почитателям творчества знаменитого художника-мультипликатора. В 1987 году вдова Уолта Диснея загорелась идеей увековечить память о муже и решила построить здание в его честь. В 2003 году, спустя долгие годы, задумка наконец исполнилась, и концертный зал открыл свои двери гостям. Над проектом здания трудился архитектор Фрэнк Гери, один из крупнейших на тот момент зодчих современности. Сложно поверить, но его детище снискало дурную славу. Материал, выбранный для облицовки здания, оказался неудачным, потому что хорошо отражал падающие солнечные лучи и нагревал все вокруг. Жители домов, расположенных неподалеку, жаловались на невыносимую жару. Спустя 2 года владельцы здания матировали те части поверхности, которые отражали больше всего света, и тем самым решили существовавшую проблему.

Небоскреб «Рация», Лондон (Великобритания)

Владельцы лондонского небоскреба «Фенчерч-стрит 20», который получил прозвище «Рация», столкнулись с точно такой же проблемой. Из-за формы стен солнечные лучи, которые на них падали, действовали как лупа, отражая свет и фокусируя его в одной точке на улице. Отражение было настолько сильным, что однажды расплавило части припаркованного автомобиля. Один умелец, кстати, предпочел использовать силы природы себе во благо и умудрился приготовить яичницу на нагретой панели дома, стоящего неподалеку. История получила широкий резонанс не только в британских, но и в международных СМИ, а потому с решением проблемы нельзя было медлить. Строители в скором порядке внесли изменения в дизайн небоскреба и разместили на окнах уменьшающие коэффициент отражения солнцезащитные экраны.

«Дом над водопадом», штат Пенсильвания (США)

Строение, размещенное прямо над водопадом в штате Пенсильвания, — настоящая отрада для глаз и души. Оно напоминает жилище персонажа фэнтезийной книги, но процесс его создания был далеко не сказочным. Этот дом находится прямо над водопадом. После окончания строительства хозяева начали замечать, что внутри из-за влажности появляется плесень. Помимо этого, проседал бетон. Как оказалось, Фрэнк Ллойд Райт, автор архитектурного проекта, серьезно ошибся в технических расчетах. Если бы не реконструкции, которым несколько раз с 1939 года подвергали строение, оно бы, вероятно, не простояло до наших дней. Сейчас «Дом над водопадом» находится под строгим контролем, в 1964 году он перешел в статус музея и с тех пор принимает толпы туристов.

Жилой комплекс c «вертикальным лесом», Чэнду (Китай)

В китайской провинции Сычуань находится жилой комплекс, способный послужить декорациями к фильму-катастрофе. На самом деле домам всего 2 года, а растения на его террасах — вертикальный лес. Согласно задумке, в этом доме с домашними садами должны были жить люди, но вместо этого заселились другие существа. Из-за большого количества мошек, которых насаждения привлекают, в зданиях почти никто не согласился жить. По одной из версий, насекомые появились из-за отсутствия у балконов подходящей дренажной системы. Из-за задерживающейся влаги растения начали гнить. С каждым днем ситуация становится все хуже: тень, которую создают свисающие с балконов листья, учащает визиты нежелательных двукрылых гостей. Хотя проект оказался неудачным, владельцы комплекса не хотят сдаваться. Они пообещали проводить техническое обслуживание объектов 4 раза в год и бороться с вредителями. Кто знает, может, китайскому «вертикальному лесу» удастся реабилитироваться.

Центр Рея и Марии Стата, Кембридж (США)

Когда смотришь на это строение, кажется, будто несколько роботов обнялись в порыве дружеской нежности. Такая ассоциация неслучайна. В доме, который отличается броским внешним видом, находится один из корпусов Массачусетского технологического института. Каждый будний день сюда заходят люди, которые занимаются изучением компьютерных наук и искусственного интеллекта. Помните Фрэнка Гери, автора проекта Концертного зала имени Уолта Диснея? Над созданием Центра Рея и Марии Стата тоже трудился он. Однако не спешите завидовать поразительной работоспособности архитектора. В этот раз удача снова оказалась не на его стороне. Здание было сдано в эксплуатацию в 2004 году, а в 2007-м на печально известного архитектора подали в суд. В помещении обнаружили протечки, образующие грибок, кирпичная кладка в отдельных местах начала трескаться, а дренажные системы не работали правильно, из-за чего лед падал и блокировал аварийные выходы. Гери смог выкрутиться, обратив внимание на беспечность клиентов, которые из желания сэкономить отказались размещать на крыше специальные устройства. Позже иск был урегулирован.

Башня Джона Хэнкока, Бостон (США)

Перед вами — бостонский небоскреб, высочайший в городе. Ему, как и собрату из Лондона, досталась далеко не простая доля. Здание заложили еще в 1968 году, а вот с открытием пришлось подождать: оказалось, авторы проекта допустили много неточностей в расчетах. Спустя некоторое время с момента окончания строительства стекло со здания начало осыпаться. Огромные стеклопакеты падали с многоэтажной высоты на землю, представляя угрозу для пешеходов. К апрелю 1973 года поверхность небоскреба вместо стекол была усеяна многочисленными прямоугольными листами фанеры в оконных проемах. Чтобы доработать здание, пришлось выложить добавочные $ 3 млн. На 58-м этаже строители установили 2 свинцовых груза. Их инерция помогает успокаивать качку небоскреба во время ненастной погоды.

«Аон-центр», Чикаго (США)

Небоскреб в Чикаго, появившийся на свет в 1974 году, поражает высотой и строгим внешним видом. «Аон-центр» состоит из 83 этажей и на сегодняшний день является одним из высочайших зданий в мире. Увы, какие бы рекорды небоскреб ни бил, за ним тянется плохая слава. Все дело в том, что изначально постройку облицевали тонким мрамором. Архитекторы не учли, что этот материал гораздо тоньше и легче тех, что обычно используются для создания экстерьера. Под влиянием ветра одна из плит отслоилась и упала на крышу здания неподалеку. Когда стало ясно, что этот случай может повториться, было решено полностью заменить покрытие на белый гранит. На это ушло $ 80 млн, что равняется половине всей суммы, затраченной на возведение здания.

Дом Фарнсуорт, штат Иллинойс (США)

Этот дом выстроен по проекту архитектора Людвига Миса ван дер Роэ и является одним из самых известных зданий XX века. Он находится в штате Иллинойс, недалеко от города Плано. Спрятанный среди деревьев, дом позволяет своим обитателям почувствовать полное единение с природой, а за счет того, что он приподнят над землей, возникает ощущение легкости и воздушности. Заказчицей выступила Эдит Фарнсуорт, которая желала использовать его как место для одиночного отдыха. Она планировала играть здесь на виолончели и читать любимые книги, но, к сожалению, ее желаниям не суждено было сбыться. Когда этот дом достроили, стены начали сводить хозяйку с ума. Причиной был материал, из которого их сделали. Они были созданы из стекла, а внутри не было предусмотрено занавесок. Из-за этого хозяйка не могла расслабиться и чувствовала себя незащищенной. Использовать здание так, как хотелось, оказалось невозможным. Фарнсуорт решила найти для дома нового владельца и продала его любителю архитектуры Питеру Палумбо. Позже здание у Палумбо выкупил Национальный фонд сохранения исторических памятников.

Бонус: Пизанская башня, Пиза (Италия)

Изъян в проекте прославил имя архитектора Бонанно Пизано, а его творение превратил в одну из визитных карточек Италии. Башне весом почти в 14,5 тыс. тонн на сегодняшний день уже более 800 лет. Она пережила 4 землетрясения и, похоже, несмотря на очевидный недостаток, запросто вынесет еще 4. Уже в начале строительства сооружение начало отклоняться от вертикали. Причиной этого является недостаточно крупный фундамент и неоднородность итальянских почв. Под северной частью башни земля намного тверже, чем в южной части, а потому с одной стороны конструкция начала проседать. Долгие годы угол наклона башни постепенно увеличивался. Однако в 2008 году итальянским инженерам удалось стабилизировать строение и полностью прекратить падение.