8 устаревших вещей, от которых необязательно избавляться, чтобы выглядеть круто

Мода становится все более быстротечной: если раньше одну вещь можно было спокойно носить несколько лет подряд, то сегодня одежда изготавливается чуть ли не на один сезон. Однако не всегда постоянные траты на обновление гардероба устраивают современных модниц. И им приходится придумывать варианты стилизации вещей, еще совсем недавно считавшихся трендовыми.

Авторы AdMe.ru решили применить распространенные в сети способы ношения завалявшихся в шкафу вещей. Мы примерили джинсы скинни, модные в начале 2010-х; стилизовали популярное когда-то платье-«лапшу» и даже попробовали реанимировать приталенные пиджаки и кардиганы. Что из всего этого получилось — судите сами.

Короткий свитер

Устаревшие короткие свитера и джемперы можно стилизовать, надев с актуальными брюками с высокой посадкой и заправив верхнюю часть. Мы также подтянули вверх рукава и поменяли обувь, чтобы добавить готовому образу изюминку.

Платье-«лапша»

Неактуальное обтягивающее платье может стать модным, если надеть его с просторным верхом — объемной косухой, свитером оверсайз или пиджаком. Пара аксессуаров — и устаревший наряд превращается в must-have.

Тонкий джемпер

Недостаточно объемный джемпер, с которым жалко расставаться, можно спрятать под удлиненный и просторный пиджак. Эта идея прекрасно подойдет тем, кто уверен, что в ближайшее время не окажется в слишком жарком помещении.

Джинсы скинни с низкой посадкой

Хотя джинсы с низкой посадкой снова стремятся на модные пьедесталы, они слишком подчеркивают анатомические изгибы, что уже неактуально. Чтобы вернуть к жизни завалявшиеся на антресолях скинни, попробуйте сочетать их с просторной худи, массивными кроссовками и каким-нибудь аксессуаром. Яркой панамой, например.

Приталенная косуха

Приталенные косухи, которые занимали почетное место в наших шкафах еще несколько лет назад, можно надеть с актуальными платьем и обувью, чтобы получить свободный прогулочный образ. Для того чтобы создать стильный внешний вид, куртку лучше попросту не застегивать.

Тонкий приталенный пиджак

Тонкий укороченный пиджак можно заправить в джинсы с высокой посадкой, чтобы с помощью крайне устаревшего офисного предмета гардероба получить интересный и довольно необычный образ. Также мы подтянули вверх неактуальные рукава и надели шляпу в стиле кроше: так внешний вид стал еще более ярким.

Старая мужская рубашка

Свобода движений и удобство в носке — вот то, что отличает столь популярные сегодня «рубашки бойфренда». Для того чтобы создать модный образ в стиле casual, далеко ходить не надо. Достаточно лишь примерить завалявшуюся вещь из гардероба своего молодого человека.

Укороченный кардиган

Укороченные кардиганы не стоит сочетать с брюками в обтяжку и использовать их в качестве второго слоя. Для получения актуального образа просто заправьте кардиган в брюки свободного кроя и наденьте подходящую по стилю обувь.