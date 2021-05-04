8 приемов, с которыми кухня будет выглядеть как с обложки

Кухня — это сердце любого дома, большинство проводит там довольно много времени. Но как быть, если обстановка вокруг немного надоела, душа требует перемен, а ремонт начинать страшно и дорого? Пришло время обновить главное помещение в доме с минимальными финансовыми и временными затратами.

Мы в AdMe.ru как следует прошерстили интернет и узнали о дизайнерских хитростях, которыми почему-то пользуются единицы. Хотя с их помощью в стандартный интерьер, который встречается у многих, можно быстро привнести индивидуальность и свежесть.

1. Купить посуду в одном стиле

У вас может быть самый дорогой и изысканный кухонный гарнитур, дизайнерская мебель, современная встроенная техника. Но впечатление от всей этой роскоши может испортить разномастная старая посуда, предметы которой совершенно не сочетаются друг с другом. Сервировка стола — вишенка на торте, поэтому важно, чтобы посуда была подобрана в одной стилистике.

2. Использовать полотенца с нейтральной расцветкой

Кухонные полотенца — незаменимый помощник любой хозяйки, мы используем их постоянно, сами того не замечая. Но не стоит забывать, что этот предмет является важной частью интерьера. При выборе кухонного текстиля лучше отдавать предпочтение нейтральным, природным оттенкам. С таким декором вы сможете придать помещению стильный и привлекательный вид и выглядеть оно будет гораздо дороже.

3. Поменять смеситель

Смеситель — это не просто приспособление для подачи воды, а важная часть интерьерного ансамбля. Он вполне может добавить изюминку в дизайн помещения. Например, сейчас в тренде бесконтактные, двухцветные или просто цветные модели. Выбирая нестандартный цвет — белый, черный, медный, — вы можете придать кухне индивидуальности.

4. Посудомоечные средства хранить в покупных дозаторах

На кухне все самое необходимое должно быть под рукой. Но заставленная очищающими средствами зона вокруг мойки выглядит неаккуратно. Попробуйте перелить средства в покупные дозаторы. Подобные функциональные аксессуары украсят пространство, а рабочая поверхность сразу станет выглядеть намного опрятнее. Главное, чтобы выбранная модель гармонировала с общим интерьером и другими аксессуарами.

5. Стеклянные дверцы декорировать шторками

Освежить интерьер кухни без особых затрат можно очень просто. Добавьте к стеклянным дверцам верхних шкафчиков шторки. Такой декор придаст помещению шарма и уюта, а также скроет от глаз кухонную утварь. Лучше, если шторки будут из той же ткани, что и шторы.

6. Установить подходящие по цвету розетки

Криво врезанные розетки, не подходящие по цвету и стилю, выглядят как покосившаяся на стене рамка для фотографии, которую невозможно выпрямить. Своим видом они способны испортить все впечатление от кухни. Поэтому лучше отдавать предпочтение розеткам, подходящим по цвету к кухонному фартуку, чтобы они не слишком выделялись, а еще лучше — установить скрытые.

7. Организовать хранение в коробках

Если верхние шкафчики сделаны не под потолок, то рука так и будет тянуться что-нибудь на них поставить. И это абсолютно правильно, ведь любое пространство нужно использовать по максимуму. Но если поставить наверх корзину или коробку, пространство не будет выглядеть захламленным. Так вам будет проще поддерживать порядок в комнате. Плюс ко всему так кухонные принадлежности будут защищены от загрязнений.

8. Украсить кухню живыми цветами

Финальным штрихом в обновлении вашей кухни могут стать цветы: они оживят помещение, сделают его праздничным и поднимут настроение. Необязательно ждать повода, чтобы порадовать себя.