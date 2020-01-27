Мы узнали 7 простых дизайнерских секретов, которые преобразят дом и без ремонта

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Даже сами дизайнеры мебели не всегда способны предвидеть великое множество способов ее использования. Творческий подход может превратить обычный стеллаж в диванчик для чтения, а небольшую деталь от кровати сделать самой удобной настенной вешалкой.

Мы в AdMe.ru решили покопаться в инстаграме и найти еще несколько идей преображения интерьера, распределив их по уровням сложности — от самых простых до тоже простых, но требующих приложить чуть больше усилий. А бонусом добавим идею дизайнера-любителя с безграничной фантазией.

1. Тот самый уголок для чтения из стеллажей

Уровень сложности: низкий. Порой достаточно лишь поменять угол зрения. Перевернутый стеллаж, забитый книгами и накрытый мягким одеялом, может легко превратиться в уголок для чтения или просто удобную лавку.

2. Настенная вешалка из реек для кровати

Уровень сложности: низкий. Максимально простой и элегантный дизайнерский хак. Реечное дно для кровати можно прикрепить с помощью пары настенных крючков, тем самым получив удобную вешалку, которая может пригодиться и на кухне, и в прихожей, и в спальне. Мы подсмотрели это в инстаграм-аккаунте популярного дизайнера Кристины Штейнмец. Вот что она говорит об этом хаке: «Я сделала сотни дизайнерских проектов своими руками, и иногда самые простые становятся популярными. На все уйдет 5 минут: просто возьмите планку для кровати и повесьте ее на 2 крючка».

3. Зеркальный столик своими руками

Уровень сложности: высокий. Провести подобное усовершенствование журнального столика на деле проще, чем кажется. Для этого нам потребуются обычный стол, 5 стандартных акриловых зеркал из IKEA, картон и двусторонний скотч. Далее необходимо следовать инструкции: Обклеить ножки стола картоном. Нужно это для того, чтобы заполнить пространство между ножками и стеклом.

Двусторонним скотчем поочередно приклеить зеркала к картонкам: сначала боковые, затем верхнее.

4. Современная версия классической полки

Уровень сложности: средний. Соединив 2 планки «елочкой», мы получим эффектную открытую полку, которая добавит интерьеру оригинальности.

5. Компактный способ хранения принадлежностей для глаженья

Уровень сложности: низкий. Достаточно прибить полочку на уровне груди, закрепить на нее пару массивных крючков, и держатель для гладильных принадлежностей готов.

6. Усовершенствование настенного зеркала

Уровень сложности: средний. Круглое настенное зеркало можно сделать более стильным. Для этого используем широкий кожаный ремень, которым нужно обернуть раму, приклеив его к ней. Концы ремня можно скрутить как вам угодно, чтобы закрепить их на крючке.

7. Домик для кошек, который сэкономит пространство в комнате

Уровень сложности: высокий. Прежде чем делать такой домик для котов, стоит убедиться в том, что он достаточно прочный и способен выдержать вес ваших питомцев. Далее, как это показано на картинках, соедините столы между собой, прикрутите кронштейны к каждой из ножек, а затем всю конструкцию прикрепите к потолку.

Такое расположение столов даст котам больше пространства для прогулок, а подушки по бокам обеспечат дополнительную безопасность и удобство.

Бонус: люстра туалетного магната

Конечно, не все хаки вам захочется применять на практике, но этот — особенно. Люстра из нескольких десятков туалетных ершиков не только странно выглядит, но и обойдется в круглую сумму.