7 фасонов платьев, которые мы выбираем, чтобы казаться стройнее, но получаем обратный эффект

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Платье — самый женственный предмет гардероба и идеальный спутник для жаркого лета. Правда, бездумно скупать трендовые модели все же не стоит: некоторые фасоны как будто специально созданы для того, чтобы подчеркивать неидеальный животик, массивные бедра или слишком тяжелую линию плеч.

AdMe.ru подготовил подборку нарядов, которые способны в один миг свести на нет месяцы работы в тренажерном зале.

1. Платье-мешок

Балахоны в форме буквы «О» скрывают все лишнее, но одновременно превращают фигуру в подобие кувшина с двумя ручками. Несмотря на то что такой фасон актуален уже не первый сезон, девушкам размера plus size все же лучше избегать подобных платьев. Чем заменить: Свободным платьем-трапецией. Расширяющийся книзу крой сохранит естественные пропорции фигуры и скроет проблемные зоны на боках и животе.

2. Платье с завышенной талией

Платья с завышенной талией считаются настоящими героями камуфляжа, когда речь идет о фигуре «яблоко» или «груша». Правда, при этом есть риск превратиться в широкоплечего Геркулеса — все из-за отреза под грудью, безжалостно разделяющего тело по горизонтали. Чем заменить: Платьем с запахом. Оно превращает любую фигуру в классические «песочные часы» за счет косого кроя, сужения в талии и изящных драпировок. Этим летом запах можно найти везде: в вечерних платьях, офисных и повседневных моделях.

3. Платье с мягкой линией плеч

Романтичные платья с покатой линией плеч или приспущенными рукавами никогда не станут союзником в борьбе за стройность. Такие модели утяжеляют торс, плечи и руки, поэтому мы решительно заносим их в список «модных предателей». Чем заменить: Платьем-рубашкой простого кроя. Четкие геометрические линии и классический фасон сразу добавят образу лаконичности и равномерно «распределят» внимание, не акцентируя его на отдельных зонах. Кроме того, по мнению Vogue, в 2018 году платье-рубашка — идеальная базовая вещь для экспериментов со стилем.

4. Платье А-силуэта с пышной юбкой

Платье с пышной юбкой в стиле диоровского new look демонстрирует каждому встречному полноту талии и ног своей обладательницы. Несмотря на то что за последние пару лет платья такого фасона массово отшивались и люксовыми, и бюджетными брендами, по-настоящему хорошо они смотрятся только на девушках с модельными параметрами. Чем заменить: Платьем-тюльпаном. Даже легкое сужение юбки к нижней части визуально скрадывает объем бедер и голеней. А еще такой наряд выглядит очень женственно — уж точно не хуже пышного «платья-торта».

5. Бандажное платье

Признанные антитрендом бандажные платья все еще находят своих почитательниц. Можно предположить, что плотная ткань успешно скрадывает проблемные зоны, но это не так. Даже вполне стройная девушка рискует выглядеть в таком наряде как перетянутая сеточкой колбаса. Кроме того, подчеркивать все лучшее сразу сегодня считается признаком плохого вкуса. Чем заменить: Платьем-футляром. Оно тоже будет очерчивать достоинства фигуры, но за счет продуманного приталенного кроя позволит скрыть несколько лишних килограммов.

6. Платье с американской проймой

Американская пройма, или «американка», наводняет улицы каждое лето, поскольку платье такого фасона позволяет открыть плечи и при этом остаться в рамках приличия. К сожалению, одежда с таким воротом способна превратить в перевернутый треугольник самую гармоничную фигуру. Чем заменить: Платьем с V-образным вырезом. Классический вариант ворота зрительно удлиняет шею и фигуру в целом, выстраивая единую вертикальную линию по центру тела.

7. Платье-поло

История фасона поло началась в 1890 году с мужской футболки, которая позже трансформировалась в платье. Сейчас эту сугубо профессиональную вещь можно увидеть на девушках, не имеющих никакого отношения к спорту. Тем не менее платье поло не простит даже пару лишних килограммов в области живота, рук или ног. Чем заменить: Платьем прямого кроя. Лаконичная модель, пошитая в форме прямоугольника, скрывает мелкие недостатки. Девушкам с полными плечами лучше выбирать рукава футболочного типа. Если верхняя часть тела стройная, подойдет любой вариант.

А какие фасоны платьев в этот список внесли бы вы?