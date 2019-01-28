27 вещей, дизайнеры которых не поленились включить мозг на полную

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Креатив дизайнеров частенько выходит за рамки разумного и применимого на практике, но иногда им удается создать не только интересные, но и полезные вещи. Чего только стоят варочные поверхности, которыми после готовки можно украсить стену кухни, яркий гипс, в котором можно принимать душ, или коробка для пиццы, за долю секунды «переодевающая» вас в смокинг.

Глядя на эти 27 фото, мы в AdMe.ru и удивлялись, и подвисали на минуту, и регулярно ловили себя на мысли: «Надо брать!»

Смокинг внутри коробки для пиццы поможет не запачкаться во время еды

Астрономическая палитра теней

Дверная ручка в магазине, продающем ножи

Биткоин-банкомат с неоновой подсветкой, показывающей курс купли-продажи

Сумка лего, которая превращает вашу руку в часть лего-человечка

Скамейка с хорошо развитой корневой системой, Сеул

Аквалангист с огнетушителем в местном бассейне

Часть этой коробки для пиццы легко трансформируется в компактную упаковку для остатков

«У моей сумки есть эластичная собачка на молнии, которую можно использовать в качестве „аварийной“ резинки для волос»

Лопатка для смешивания с таблицей, которая во время готовки помогает быстро переводить одну единицу измерения объема в другую

Дверь в туалет с дополнительным входом для детей

С помощью такой плитки можно сделать пол с оптической иллюзией

Эти пазлы идут в комплекте с подставкой для коробки, поэтому можно легко сверяться с исходником

«На обратной стороне моего крема для бритья есть лотерейные номера, чтобы проверить свою удачу»

Светильник, погружающий в сказку

Прозрачный телевизор, который совершенно не занимает места в доме. Он просто исчезает, когда вам нужно

Шлепки, в которых можно не только ходить, но и открывать бутылки

Металлическая горка с водяным охлаждением, чтобы дети летом не обжигались

Зато следы оставляет интересные

Котолапки для стула

Наиполезнейшее приобретение с АлиЭкспресса pic.twitter.com/6dnD9RLr2r — kypexin (@kypexin) January 14, 2019

Обложка книги о шоколаде

Бак с мишенью, который стимулирует не мусорить в общественных местах

Если снять эту наклейку, она оставит серебристый отпечаток с текстом «коробка открыта»

Напечатанный на 3D-принтере гипс, в котором можно принимать душ

Геймерское кресло, сидя в котором легко потерять связь с реальностью

Цена в тенге, примерно 970 тыс. рублей.

Две варочные поверхности, которые после готовки можно компактно разместить на стене

Бонус: старый подарочный бокал. Внутри все микробокалы соединены, поэтому можно не опасаться, что, пока пьешь из одного, из двух других выльется жидкость