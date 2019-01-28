27 вещей, дизайнеры которых не поленились включить мозг на полную
Креатив дизайнеров частенько выходит за рамки разумного и применимого на практике, но иногда им удается создать не только интересные, но и полезные вещи. Чего только стоят варочные поверхности, которыми после готовки можно украсить стену кухни, яркий гипс, в котором можно принимать душ, или коробка для пиццы, за долю секунды «переодевающая» вас в смокинг.
Глядя на эти 27 фото, мы в AdMe.ru и удивлялись, и подвисали на минуту, и регулярно ловили себя на мысли: «Надо брать!»
Смокинг внутри коробки для пиццы поможет не запачкаться во время еды
Астрономическая палитра теней
Дверная ручка в магазине, продающем ножи
Биткоин-банкомат с неоновой подсветкой, показывающей курс купли-продажи
Сумка лего, которая превращает вашу руку в часть лего-человечка
Скамейка с хорошо развитой корневой системой, Сеул
Аквалангист с огнетушителем в местном бассейне
Часть этой коробки для пиццы легко трансформируется в компактную упаковку для остатков
«У моей сумки есть эластичная собачка на молнии, которую можно использовать в качестве „аварийной“ резинки для волос»
Лопатка для смешивания с таблицей, которая во время готовки помогает быстро переводить одну единицу измерения объема в другую
Дверь в туалет с дополнительным входом для детей
С помощью такой плитки можно сделать пол с оптической иллюзией
Эти пазлы идут в комплекте с подставкой для коробки, поэтому можно легко сверяться с исходником
«На обратной стороне моего крема для бритья есть лотерейные номера, чтобы проверить свою удачу»
Светильник, погружающий в сказку
Прозрачный телевизор, который совершенно не занимает места в доме. Он просто исчезает, когда вам нужно
Шлепки, в которых можно не только ходить, но и открывать бутылки
Металлическая горка с водяным охлаждением, чтобы дети летом не обжигались
Зато следы оставляет интересные
Котолапки для стула
Обложка книги о шоколаде
Бак с мишенью, который стимулирует не мусорить в общественных местах
Если снять эту наклейку, она оставит серебристый отпечаток с текстом «коробка открыта»
Напечатанный на 3D-принтере гипс, в котором можно принимать душ
Геймерское кресло, сидя в котором легко потерять связь с реальностью
Цена в тенге, примерно 970 тыс. рублей.
Две варочные поверхности, которые после готовки можно компактно разместить на стене
Бонус: старый подарочный бокал. Внутри все микробокалы соединены, поэтому можно не опасаться, что, пока пьешь из одного, из двух других выльется жидкость
Не хочется, чтобы кому-то понадобился гипс, но его действительно практичный дизайн не выходит у нас из головы. А какая идея зацепила вас?
Фото на превью sedo1800 / Reddit, xventriloquist / Reddit