25+ эффектных и неожиданных способов украсить уши

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Многие думают, что обилие сережек на ушах — это удел панков, готов и прочих неформалов. Но оказывается, пирсинг ушей может быть очень стильным, милым и ничуть не экстремальным.

Мы в AdMe.ru подобрали для вас самые утонченные варианты ушного пирсинга, с которыми можно даже в оперу.

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Бонус: каффы

Но даже если у вас не проколоты уши, вы все равно можете носить прикольные аксессуары. Именно для этого и были придуманы каффы — украшения для ушей, которые не требуют проколов. При помощи каффов можно украсить любую часть уха или даже все ухо.

А как вы считаете, где проходит грань между «экстремальным» и «приемлемым» пирсингом? И вообще, если мы привыкли к пирсингу ушей, привыкнем ли мы когда-нибудь так же к пирсингу других частей тела? Делитесь своими мыслями в комментариях.