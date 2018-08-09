25+ эффектных и неожиданных способов украсить уши
Многие думают, что обилие сережек на ушах — это удел панков, готов и прочих неформалов. Но оказывается, пирсинг ушей может быть очень стильным, милым и ничуть не экстремальным.
Мы в AdMe.ru подобрали для вас самые утонченные варианты ушного пирсинга, с которыми можно даже в оперу.
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Бонус: каффы
Но даже если у вас не проколоты уши, вы все равно можете носить прикольные аксессуары. Именно для этого и были придуманы каффы — украшения для ушей, которые не требуют проколов. При помощи каффов можно украсить любую часть уха или даже все ухо.
А как вы считаете, где проходит грань между «экстремальным» и «приемлемым» пирсингом? И вообще, если мы привыкли к пирсингу ушей, привыкнем ли мы когда-нибудь так же к пирсингу других частей тела? Делитесь своими мыслями в комментариях.
Фото на превью Chapman Jewelry, Piercing.