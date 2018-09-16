25+ неудачных нарядов знаменитостей в 2018 году, которые надолго останутся в нашей памяти

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У каждого известного человека есть целая команда, которая работает над его образом. Но порой внешний вид знаменитостей вызывает недоумение и множество вопросов: то ли по контракту пришлось так одеться, то ли накануне произошла ссора с личным стилистом. Вне зависимости от причин среди публичных людей есть «любимчики», которым достается больше остальных от полиции моды: Кристина Агилера, Сальма Хайек, Эмбер Херд и даже Блейк Лайвли попала в этот список. В конце статьи вы увидите семейную пару, которая создает свои образы сама и обладает уникальной способностью: они могут сделать самую нелепую вещь популярной.

Редакция AdMe.ru продолжает ломать голову над мотивом выбора странных нарядов, и если нам удастся раскрыть эту тайну, то мы обязательно напишем про это статью. А пока добро пожаловать в мир дизайнерского безумия.

Кейт Бекинсейл

Два неудачных наряда за неделю: первый был продемонстрирован на TIFF 2018 (международный кинофестиваль) — маленькое черное платье с рукавом до пола, а второй — на церемонии награждения GQ Men Of the Year Awards — очень яркое и чересчур открытое платье, которое напоминало пляжное парео в сочетании с купальником.

Николь Кидман

Стилистов Николь Кидман бросает из крайности в крайность: то на актрису надевают платье в стиле Барби, то строгий костюм, в котором подвела блузка. Но талант не спрячешь даже под самым странным нарядом, и Николь в своем ярко-розовом платье унесла «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в сериале «Большая маленькая ложь».

Райан Гослинг

Если у Райана Гослинга украли чемодан в аэропорту, то это объясняет странный выбор одежды для международного кинофестиваля TIFF 2018. Хотя обаяние Райана способно сгладить даже самые досадные промахи стилистов.

Ирина Шейк

Обычно супермодель затмевает всех на красных ковровых дорожках, поэтому сложно объяснить, чем руководствовались стилисты на этот раз при выборе двух неоднозначных нарядов, которые скрыли все достоинства Ирины.

Джулианна Мур

И стилисты Джулианны Мур уже дважды ошиблись в 2018 году: они скрывают актрису за бесформенными силуэтами и совершенно не стараются подчеркнуть достоинства ее фигуры.

Сальма Хайек

Сальма — яркая женщина, которую невозможно не заметить, и лишние украшения в виде рюш не идут ей на пользу. Из-за таких неудачных выходов актрису незаслуженно обвиняют в отсутствии вкуса, несмотря на то что в повседневной жизни она отдает предпочтение стилю casual.

Эмбер Херд

Как будто кто-то нарочно пытается выставить роковую красотку в неудачном свете: платье, которое невыгодно подчеркивает цвет ее кожи, или смелый V-образный вырез. Во втором образе «постарались» и визажисты: Эмбер выглядит уставшей и даже заплаканной из-за страз на нижнем веке.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли — голливудская икона стиля, чьи образы копируют миллионы людей. Но даже у нее случаются провалы, и дважды ее подвели пиджаки: в первом случае стилисты переборщили с небрежностью, а во втором — с точностью до наоборот.

Хлоя Морец

Два провальных варианта, которые не могут оправдать даже самые преданные фанаты Хлои: брюки Арлекина из первого образа не украсили бы никого, а второй наряд прибавил молодой актрисе лет 10, а то и больше.

Белла Хадид

Белла уверенно себя чувствует на публике, но всему есть свой предел: бежевый комбинезон с глубоким вырезом вызывает ощущение, что стилисты не успели надеть на девушку юбку, а второй вариант похож на смешение самых модных трендов 2000-х и смирительной рубашки.

Кристина Агилера

Певица всегда любила экспериментировать с образами, но порой это переходит все границы. Хотя стоит признать, что платье в пол с многочисленными перьями смотрится не так странно, как комплект из бархатной юбки, объемного плаща, майки, черного бюстгальтера и сапог в стиле 90-х.

Роберт Паттинсон

Актера часто обвиняют в неряшливости, но, может, во всем виновата любовь его стилиста к мнущимся тканям и к созданию иллюзии многослойности, которая оказывается абсолютно не к месту?

Канье Уэст и Ким Кардашьян

На костюм Канье Уэста мало кто обратил внимание — взгляд всех был прикован к его обуви. Не каждый осмелится надеть шлепанцы на пару размеров меньше на свадьбу друга. Главный парадокс заключается в том, что эти шлепанцы приобрели небывалую популярность — на официальном сайте уже все раскуплено. А его супруга Ким Кардашьян выбрала необычный наряд для круиза — яркий комбинезон от Chanel. Ким активно принимала солнечные ванны, и остается только догадываться, почему для этих целей она не выбрала купальник.