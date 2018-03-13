23 крутые штуковины, без которых вам больше не захочется обходиться
Сейчас уже никого не удивишь ни навороченными гаджетами, ни невероятно умными компьютерами. Но изобретатели продолжают придумывать новинки, которые делают этот мир проще и лучше.
AdMe.ru нашел для вас 23 вещи, без которых уже не хочется представлять нашу жизнь.
Ручка показывает, на сколько страниц хватит оставшейся в ней пасты
За этим столиком можно зарядить гаджеты, крутя педали
В этой библиотеке есть специальное убежище, где можно поговорить по телефону
В этот холодильник встроен кувшин с фильтром для воды
В этом отеле дезинфицируют пульты для телевизора
Эта тележка в супермаркете оборудована сканером, который подсчитывает сумму всех покупок в ней
В эту дверную ручку встроен диспенсер с дезинфикатором для рук
Эта машина моет поручни эскалатора
Студенты университета в Малайзии подтверждают свое присутствие при помощи сканирования QR-кода
Батарейки, в которых есть разъем micro-USB для зарядки
Кубик Рубика для слепых
С помощью этого можно открыть дверь без последствий в виде микробов на ладонях
Общественные лавочки с USB-портами в Швеции
На ступенях указано, сколько калорий человек сжигает при подъеме
Эта машина в ТЦ автоматически запаковывает мокрые зонтики в пластиковые пакеты
В этом игровом центре есть дверь только для детей
Подушки в туалете для подвыпивших людей
У мясного магазина установлены автоматы со свежим мясом, которое можно купить, даже когда магазин закрыт
Смеситель с мылом, водой и воздухом
«В нашей прачечной установили тренажеры, на которых можно заниматься, пока ждешь окончания стирки»
«Нужна помощь? Нажмите, и кто-то из сотрудников к вам подойдет»
Ручки стаканов сделаны так, чтобы можно было без проблем нести несколько штук одновременно
На стуле есть специальный проем для ручек рюкзаков и сумок
Расскажите, а вам встречались изобретения, которые пока еще малоизвестны, но способны сделать наш мир гораздо более комфортным?
Фото на превью SteveAgar / Reddit