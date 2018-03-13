23 крутые штуковины, без которых вам больше не захочется обходиться

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Сейчас уже никого не удивишь ни навороченными гаджетами, ни невероятно умными компьютерами. Но изобретатели продолжают придумывать новинки, которые делают этот мир проще и лучше.

AdMe.ru нашел для вас 23 вещи, без которых уже не хочется представлять нашу жизнь.

Ручка показывает, на сколько страниц хватит оставшейся в ней пасты

За этим столиком можно зарядить гаджеты, крутя педали

В этой библиотеке есть специальное убежище, где можно поговорить по телефону

В этот холодильник встроен кувшин с фильтром для воды

В этом отеле дезинфицируют пульты для телевизора

Эта тележка в супермаркете оборудована сканером, который подсчитывает сумму всех покупок в ней

В эту дверную ручку встроен диспенсер с дезинфикатором для рук

Эта машина моет поручни эскалатора

Студенты университета в Малайзии подтверждают свое присутствие при помощи сканирования QR-кода

Батарейки, в которых есть разъем micro-USB для зарядки

Кубик Рубика для слепых

С помощью этого можно открыть дверь без последствий в виде микробов на ладонях

Общественные лавочки с USB-портами в Швеции

На ступенях указано, сколько калорий человек сжигает при подъеме

Эта машина в ТЦ автоматически запаковывает мокрые зонтики в пластиковые пакеты

В этом игровом центре есть дверь только для детей

Подушки в туалете для подвыпивших людей

У мясного магазина установлены автоматы со свежим мясом, которое можно купить, даже когда магазин закрыт

Смеситель с мылом, водой и воздухом

«В нашей прачечной установили тренажеры, на которых можно заниматься, пока ждешь окончания стирки»

«Нужна помощь? Нажмите, и кто-то из сотрудников к вам подойдет»

Ручки стаканов сделаны так, чтобы можно было без проблем нести несколько штук одновременно

На стуле есть специальный проем для ручек рюкзаков и сумок

Расскажите, а вам встречались изобретения, которые пока еще малоизвестны, но способны сделать наш мир гораздо более комфортным?