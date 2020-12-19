22 крутые безделушки для дома, за которые хочется просто расплатиться и сказать: «Упакуйте»
Ничто так не поднимает настроение, как милые безделушки в доме, у каждой из которых есть своя история и огромная сентиментальная ценность. Это может быть малюсенькая статуэтка, купленная в сувенирном магазинчике в поездке, или коврик, с любовью связанный бабушкой. А иногда такие вещи появляются в наших домах просто потому, что понравились с первого взгляда, ведь их магии невозможно сопротивляться.
И пусть некоторые называют такие вещицы ненужными пылесборниками, мы в AdMe.ru считаем, что именно в них и скрывается душа каждого жилища.
«Я сделал это для своей девушки. Растения внутри — живые»
Скучная люстра с «висюльками»? А вот и нет. Каждая из них — маленькая ваза для живых цветов
«Было очень весело создавать этих ребят. Тот, что с телефоном, — Нарцисс, а позади него — два Сноба»
«Носочки» для стульев и табуреток, которые защитят напольное покрытие и будут выглядеть чертовски мило
Маленький уютный уголок, который сначала нужно собрать, а потом можно использовать как ночник
Вязаный коврик или витражное окно в готическом соборе?
«Я вдохновилась книгой „Алиса в Стране чудес“, между страниц которой проросли грибы. И я решила воплотить в реальности такую книгу-ночник»
«Сама книга собрана с нуля. Все листы вырезаны и покрашены вручную. Обложка создана классическим методом и обтянута экокожей. Внутри безопасный блок, где спрятана вся электрика. Способ авторский, секретный. Грибочки сделаны из полимерной глины, а внутри у них светодиоды».
Все, что нам нужно, — это любовь. И осьминожки
«Похищение инопланетянами» — вышитая картина, которую не стыдно повесить на стену даже тем, кто думает, что мы одни во Вселенной
«Миниатюрный садик, который я сделала ко Дню матери»
«Горжусь своими тиграми»
«Моя первая вставка для книжной полки. Сделал ее без какого-нибудь четкого плана, были только наброски. Есть несколько косяков, но в целом я доволен результатом»
«Эспрессо патронум!»
«Этой осенью я собирала шишки, чтобы в конце концов сделать из них венок»
Керамическая мыльница в виде задумчивой рыбы
«Мой муж сделал эту полку сам. Это первая его подобная работа, и я очень им горжусь»
А вы любите сиамских котиков? Завели бы такого на подоконнике?
«Я наконец закончила собирать этот маленький цветочный магазинчик»
Магнитики на холодильник, в которых могут жить растения
Ночник, из-за которого хочется притвориться, что боишься темноты. И плевать, что тебе за 30
«Сделала рождественского гнома и теперь не могу перестать смеяться всякий раз, когда вижу его. Он определенно дарит праздничное настроение»
«Запасливая улитонька, связана из акриловой пряжи. Влюбленно смотрит на пирожное, сложив лапки на пузике»
А вам нравятся всякие очаровательные безделушки? А может быть, вы делаете их сами, как некоторые герои нашей сегодняшней статьи, и хотели бы показать нам свое творчество?