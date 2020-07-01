20+ вещей, из-за которых любая квартира выглядит дешево и безвкусно

Имя первого дизайнера интерьера, как вы понимаете, не сохранилось. Им по праву можно назвать человека, решившего украсить стены своей пещеры изображениями мамонтов. Люди во все времена желали жить в комфорте и красоте, но порой одной лишь дорогой мебели и модного цвета стен бывает недостаточно. Не менее важно уметь молниеносно ликвидировать островки захламленности и малейшие намеки на безвкусицу. Ведь, казалось бы, незначительные вещи могут напрочь испортить впечатление от вашего жилища.

AdMe.ru всегда обращает внимание на детали, которым многие не придают значения, а зря. Порой из-за таких мелочей даже самая роскошная и стильная квартира может выглядеть неряшливо и безвкусно.

1. Постельное белье из разных комплектов

Согласно исследованиям, цвет, рисунок и ткань постельного белья влияют на физическое и эмоциональное здоровье человека. Но о каком качественном сне может идти речь, если оно старое, выцветшее, да еще из разных комплектов? Комплект из пододеяльника тигровой расцветки, наволочек в цветочек и простыни в горошек выглядит неэстетично и дешево.

2. Магниты на холодильнике

Выглядит пестро, неряшливо и сразу же привлекает внимание. Но многие все равно никак не могут отказаться от подобной коллекции на холодильнике. Основная причина — эмоции, которые мы получаем, рассматривая свои «трофеи» из поездок. В качестве альтернативы попробуйте организовать для магнитов специальное место. К примеру, большая магнитная доска в красивой раме станет отличным элементом декора. Либо приучите себя привозить из путешествий только функциональные сувениры (посуду, хозяйственные вещи, текстиль).

3. Атласное покрывало на кровати

По покрывалу можно легко определить вкус хозяев. До сих пор в продаже представлены синтетические некачественные модели, которые вышли из моды еще лет 20 назад. В случае с атласом будьте готовы к затяжкам на поверхности и въевшимся пятнам.

4. Кресло-мешок устаревшего дизайна

В 2000-х эта вещь пользовалась бешеной популярностью и встречалась даже в небольших квартирах. Сегодня же кресла-мешки больше используются для летних кафе, террас и творческих пространств. Максимум можно оставить парочку таких пуфов для детской комнаты или балкона, и то если место позволит. Главное, чтобы модели были актуальными, яркими, удобными и изготовлены из качественных материалов.

5. Крышки от других сковородок и кастрюль

Крышки из других комплектов посуды сразу привлекают к себе внимание. Еще более уныло выглядит, когда они и по размеру не совсем подходят: либо чуть проваливаются внутрь, либо выходят за границы емкости, давая возможность конденсату стекать на плиту. Даже самая дорогая кухня молниеносно становится дешевой из-за этих, казалось бы, мелких и незначительных деталей.

6. Диванные накидки

Этот устаревший способ спасения диванов и кресел от преждевременного изнашивания испортит любой, даже самый современный интерьер. Забываем эту привычку, как страшный сон.

7. Тряпка перед дверью

Старая половая тряпка или рваное полотенце зачастую служат ковриком для вытирания обуви от уличной грязи при входе в чистое помещение. Такие «помощники» однозначно портят впечатление от вашего жилища уже с порога. В качестве альтернативы рассмотрите резиновый коврик или пластиковый поддон, которые легко мыть и пылесосить.

8. Посуда с трещинами и сколами

Посуда в доме должна быть целой. Без сожаления избавляйтесь от чашек и тарелок, на которых есть хоть малейшие трещины и сколы. Даже если вы не боитесь бактерий и не верите в приметы, то хотя бы позаботьтесь о своей безопасности: треснутая кружка с горячим чаем или кофе в любой момент может лопнуть и развалиться у вас в руках.

9. Отделка стен и дверных арок декоративным камнем

Не стоит превращать свое жилище в средневековый каменный замок или пещеру первобытного человека. Декоративным камнем любят отделывать откосы дверей, арки, углы и оконные проемы. Но такой способ больше уместен для загородного интерьера, в квартире же он выглядит дешево, старомодно и безвкусно.

10. Множество мягких игрушек на диванах, кроватях, полках

А вы знали, что страсть к коллекционированию мягких игрушек называется арктофилия? Большое количество плюшевых разноцветных зверушек не только делает интерьер квартиры безвкусным и неряшливым, но и является источником пылевых клещей.

11. Пригоревшие кастрюли и сковородки

Даже у самой аккуратной хозяйки хоть раз, но подгорало дно кастрюли. Главное — не забывать своевременно устранять въедливые пятна, чтобы не пришлось краснеть перед гостями. Как правильно и быстро очистить кастрюли и сковородки, можно посмотреть здесь.

12. Сушилка для белья посреди комнаты

Не у всех есть возможность хранить сушилку на балконе или в комнате-кладовой, но и превращать ее в памятник, стоящий посреди комнаты, не стоит. Возьмите себе за правило своевременно снимать высохшие вещи и прятать сушилку в укромный уголок.

13. Разномастные горшки для цветов

Разномастные цветочные кашпо (пластиковый стаканчик для кактуса, хозяйственное ведро для пальмы, глиняный горшок в виде гнома) производят впечатление захламленности. Если нет возможности заменить их на более оригинальные и качественные, то попробуйте декорировать их самостоятельно. Для этого необязательно тратить огромные суммы, ведь необходимые материалы (текстиль, краска, бечевка, бусины и др.) стоят дешевле, чем новые емкости.

14. Обгоревшие прихватки

Никогда не стоит забывать о состоянии прихваток. Жирные пятна и прожженные дыры не украсят ни один интерьер.

15. Старые кухонные полотенца

Гирлянды из разноцветных потрепанных полотенец очень сильно портят интерьер. Лучше приобрести комплект одинаковых изделий, подходящий к стилю вашей кухни.

16. Хлам на подоконнике

Подоконник зачастую играет роль дополнительной полки, на которой скапливаются различные предметы: книги, игрушки и цветы в жилых комнатах, посуда, продукты и бытовые приборы на кухне. Нагромождение различных вещей в одном месте придает вашему жилищу неопрятный вид.

17. Дешевые розетки и выключатели

Многие считают, что это незначительные мелочи, не бросающиеся в глаза и не требующие больших финансовых трат. Однако именно детали создают настроение в интерьере. Стильные розетки и выключатели моментально добавят в обстановку изюминку и шик, а вот копеечные модели визуально упростят ее.

18. Настенные календари различной тематики

Тематические календари не всегда уместны. Изображение снеговика в летнее время года, милого котенка в кабинете директора, обнаженных девушек в гостиной, логотипов компаний в детской — все это смотрится немного нелепо. Хуже только висящий на стене прошлогодний календарь.

19. Устаревшие сушилки для посуды

Сушилка для посуды — незаменимая помощница на кухне. Только будет лучше, если гора тарелок, чашек и приборов не будет стоять возле мойки у всех на виду.

20. Декор из масс-маркета

Масс-маркет рассчитан на обширную аудиторию, поэтому об индивидуальности в этом вопросе можно забыть. Мебель, предметы интерьера и декора, которые встречаются практически в каждой современной квартире, становятся обыденными, а жилище — однотипным и неуникальным. Если вы все-таки решили сделать обстановку в доме особенной, то подобные советы помогут превратить вещи из масс-маркета в настоящие шедевры.

21. Бордюр между столешницей и фартуком

Этот привет из начала 2000-х давно пора забыть, но он до сих пор очень часто встречается в интерьерах кухонь. Современные модные тенденции настаивают на отсутствии бордюра между фартуком и столешницей. Стык между ними делается вплотную, отчего шов получается незаметным.