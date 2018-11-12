20+ странных предметов одежды для тех, кто все время мерзнет

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Когда за окнами валит снег, а суровый ветер проникает даже сквозь плотно закрытые стеклопакеты — приходит время отчаянной борьбы с холодами. Тогда единым строем навстречу морозам выходят горячий чаек, пуховики и пледы. А если и этого мало — дизайнеры уже подготовили спецотряд по устранению ледяной угрозы.

AdMe.ru выяснил, на что готовы пойти люди, чтобы уж точно не почувствовать на своем теле жгучих уколов мороза.

Когда зима уже на носу

А что, и ворот не сползает, и людей вокруг не надо просить говорить погромче

Пожалуй, этот пуховик согревает не хуже крепких объятий

И соседей напугали, и здоровье сохранили

Толстовки для тех, кто любит обнимашки в любых погодных условиях

Когда дизайнер действительно пораскинул мозгами

Руки в тепле, но главное, что батарейка у телефона на морозе не сядет

Подушки для тех, кто любит тепло и мясо

Когда подвижность пальцев важнее пожарной безопасности

Налил кипяточек — и даже батареи не нужны

Главное теперь — как-то объяснить прохожим, что ты совершенно вменяемый человек

Щиколотки точно не мерзнут, осталось разобраться с вопросами от полиции моды

Когда ты реально крутой самец

Раз — и ты готова ко всему

Оказался в тепле, но слухом не пожертвовал

Даже мороз такого испугается

Ну-ка, холод, попробуй теперь меня достать

Когда курточку застегивать немодно, а ветерок все свежее

Способ даже на морозе оставаться утонченной леди

Ничего необычного, просто платье-шарф

Защита от мороза, уровень: Бог

И тепло, и о прическе можно не думать

Бонус: еще один способ согреться, если батареи уже не справляются

Конечно, не каждые тапочки можно засовывать в микроволновку. Эти вот заполнены зернами пшена и листьями лаванды. 90 секунд подогрева — и они уже готовы заключить ваши ноги в теплые объятия.