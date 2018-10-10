20+ шедевров кухонной инженерной мысли, глядя на которые вы воскликнете: «Почему у меня этого нет?»

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Пожалуй, многие согласятся с тем, что кухня — самое важное место в доме. Именно там мы проводим значительную часть своего времени: от повседневной готовки до праздничных авралов, от семейных ужинов до дружеских посиделок за чаем или бокалом вина. Поэтому все хозяева мечтают, чтобы в бытовом плане это место было удобным и современным.

AdMe.ru заглянул вперед прогресса и нашел такие примеры кухонных решений, которые нельзя назвать просто современными, ведь они обогнали свое время и пришли к нам прямо из 3018 года.

Эта печь вмещает в себя и духовку, и посудомойку. Бесценно для маленьких квартир

Можно выбирать, в какую сторону будет открываться дверь холодильника. Удобно при переезде

Микроволновка плюс тостер — идеальное сочетание. Зачем вообще производить эти приборы по отдельности?

Встроенный кувшин в этом холодильнике наполняется автоматически

А этот холодильный диспенсер еще и показывает, сколько воды уже налилось

«Моя микроволновка открывается как выдвижной шкаф»

С такими полочками можно подогревать два, а в теории и три блюда одновременно

Сенсоры — наше все. Крышка этого мусорного бака открывается автоматически

Счетчик времени работы посудомойки проецируется на пол. Прогресс не остановить

Сэкономить пространство самым странным способом? Ни слова больше. Да, это тостер, встроенный прямо в стену

Когда-нибудь от этого дома останется одна лишь стена. Зато в ней будет кофеварка

Этот держатель для бумажных полотенец с USB-входами пригодится, когда во время готовки нужно вдруг зарядить все гаджеты в доме

С первого раза можно и не понять, но у этого холодильника двойная дверь

Увидеть, что внутри холодильника, можно, вообще не открывая дверцу. Если постучать в это умное стеклянное окошко

Веб-камера внутри холодильника, которая показывает его содержимое в режиме реального времени. Зато в магазине не придется гадать, нужно ли покупать молоко

Проверить степень прожарки тоста можно, если дверца тостера прозрачная. Как у этого, например

Если прозрачного тостера под рукой нет, пригодится вот такой, со специальной функцией «приподнять и посмотреть»

А на этой печке есть кнопка «еще чуть-чуть». Если вам кажется, что ваше блюдо уже почти идеально, но все еще недостаточно

Опция, которая срочно нужна всем микроволновкам: кнопка включения/отключения звука

За кухонным фартуком скрывается целая потайная комната для бытовой техники. Практично и опрятно

Полки этого кухонного шкафа выдвигаются и разворачиваются, что обеспечивает полный обзор и легкий доступ ко всем продуктам внутри

Угловое пространство гарнитура тоже можно использовать с умом. Ящики странные, зато практичные

Хитрая встроенная конструкция позволяет хранить в нижнем шкафчике ровно в 2 раза больше вещей

А в этом можно и хранить больше, и видеть лучше, и доставать легче. И еще можно сыграть в «Поле чудес»

А вот встроенная складная стремянка, если нужно добраться до самых верхних полок

Из стенки в гостиной неожиданно появляется полноценное дополнительное обеденное место

Чаеваркой, работающей по принципу самовара, никого не удивишь. А как насчет высокотехнологичной вакуумной чаемашины на запатентованной технологии изменения давления за $ 13 000?

Создатели чаемашины утверждают, что вкус их чая значительно отличается от обычного. Как думаете, вы бы его отличили?