20+ раз, когда забота о посетителях и клиентах на деле превзошла все ожидания

9 0 9 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В рекламных кампаниях разных магазинов и брендов нам тут и там приходится слышать: «Мы любим наших клиентов»; «Мы заботимся о своих покупателях». Но часто ли вы по-настоящему замечали эту заботу, видели своими глазами или могли ощутить ее на себе?

AdMe.ru уверен, что настоящее внимание — это не только слова. И фото из нашей подборки служат лучшим тому подтверждением.

1. В лифте этого отеля есть туалет для экстренных случаев. Например, если лифт вдруг надолго застрянет

2. Во флорентийской галерее Уфицци есть рельефные версии картин для слепых посетителей, чтобы те тоже смогли насладиться искусством

3. Дверца этой кабины позволяет включить душ перед тем, как туда зайдет человек

4. «В моем номере я нашел карту, которую можно дать любому водителю такси, чтобы он отвез тебя обратно в отель»

5. В примерочной этого магазина есть кнопка вызова консультанта

«Нужен другой размер? Есть вопросы? Нажмите здесь».

6. В этом лифте предусмотрен дополнительный набор кнопок, расположенный внизу, — для людей с ограниченными возможностями

7. «В моем гостиничном номере можно выбрать мягкость подушки на свой вкус»

«Мягкая / жесткая».

8. В этом туалете есть специальная раковина для тех, кто перебрал

9. С помощью маленьких песочных часов, которые приносят в кафе к этому чайнику, можно определить, когда напиток заварился и его можно пить

10. «В отеле, где я остановился, оказалось специальное полотенце для моей собаки»

«Слегка запачканные полотенца для питомцев и пляжного отдыха».

11. Увеличительное стекло, чтобы можно было рассмотреть список покупок в супермаркете

12. Специальный индикатор на сковороде показывает, когда она хорошо прогрелась

13. Некоторые продуктовые магазины Италии оборудованы специальными тележками для собак

14. На ручке двери в уборную расположен дозатор с дезинфицирующим средством

15. Такой браслет выдают людям с проблемами здоровья в Испании. Считав с него QR-код, можно узнать основные данные его владельца в случае, если ему понадобится экстренная помощь

16. Каждый проход этого супермаркета оборудован приспособлением, с помощью которого покупатели могут дотянуться до верхних полок

17. Прикрепленная к пищевой пленке бумажка подсказывает, когда она почти на исходе

«Она почти закончилась! Внеси в список покупок».

18. Этот унитаз имеет 2 типа сидений: для взрослых и для детей

19. Этот туалет в Японии оборудован кнопкой приватности. Те, кто стесняется, что его услышат, могут включить музыку, которая заглушит другие звуки

20. «Эти маленькие точки на перилах лестницы нашей библиотеки показывают, на каком этаже вы находитесь»

21. Некоторые туалеты в Японии оборудованы специальным сидением для малыша, чтобы родители смогли на несколько минут освободить руки

Бонус: забота — это еще и простое внимание к мелочам. Организаторы этой конференции предупреждают посетителей, какие места будут сильно обдуваться кондиционером

«Вы в холодной зоне! Кондиционер прямо над вами».

С какими примерами заботливого отношения доводилось сталкиваться вам?