20 работ парикмахера, который избавляет женщин от длинных волос и некоторых комплексов

Расхожее мнение о том, что женщины с длинными волосами выглядят более привлекательно, не имеет четких научных подтверждений. Психологи советуют полагаться на собственные ощущения при выборе прически, а парикмахер Кристина Кацабина (Kristina Katsabina) помогает женщинам мыслить вне привычных стереотипов. Этот мастер делает только короткие стрижки и доказывает, что женская красота измеряется не длиной шевелюры, а смелостью быть такой, какой хочется.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили работы Кристины и сперва не поверили своим глазам. После стрижки дамы не просто стали выглядеть моложе и ухоженнее — их лица засверкали легкостью и гармонией. А уж как перевоплотилась сама Кристина Кацабина, словами не передать — посмотрите сами в конце статьи.

1. Маргарита

2. Людмила

3. Татьяна

4. Екатерина

5. Надя

«Невозможно прекрасная».

6. Катя

7. Регина

8. Валерия

9. Даша

10. Анна

11. Наташа

12. Ира

«Ее недокудрявые, недоволнистые, сухие и пористые волосы вечно в хвосте, потому что „такие не распустишь“. Зачем они тогда вообще длинные нужны?»

13. Женя

14. Инесса

«Частая история: пересушенный ломающийся блонд хочется состричь и отращивать уже здоровые волосы».

15. Аня

«Хоба — и нет волос. Хоба — и есть глаза».

16. Катя

17. Настя

18. Маргарита

«Однажды пергидроль придется срезать, и вот этот момент настал».

19. Дарья

«Когда возвращается настоящая структура волос и кудри начинают виться сами».

20. Виктория

«Волнистые пористые волосы прекрасно носятся в такой длине».

Бонус: Кристина Кацабина