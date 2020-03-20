20+ привычных вещей, дизайн которых переосмыслили люди с особым чувством вкуса

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Хороший дизайн делает наш мир лучше. Будь то живые украшения на стенах зданий, которые охлаждают бетон и делают воздух чище, или такие мелочи, как картонная корзинка для помидоров вместо пластиковой упаковки или образец цвета на крышке лака для ногтей, чтобы вы точно не ошиблись с выбором.

Мы в AdMe.ru с уважением относимся к людям, которые способны взглянуть на привычные вещи под новым углом, чтобы создать что-то действительно оригинальное и полезное. В конце статьи — бонус, доказывающий, что иногда даже пара слов меняет всю ценность и суть предмета.

Образец цвета на крышке лака для ногтей

Скамейка в Александрийской библиотеке

Календарь с семенами: каждый лист можно посадить в землю, чтобы вырастить из него базилик, помидоры, бархатцы или другое растение

Старый грузовой контейнер, превращенный в экодом для туристов, где ночь стоит от $ 200

Велотренажеры в аэропорту: чтобы зарядить телефон или другой гаджет, нужно крутить педали

Пешеходный переход в биотехнологическом кампусе, оформленный в виде структуры молекулы ДНК

Эти кнопки расположены на уровне пола, чтобы можно было вызвать лифт при помощи ног, если у вас заняты руки

Средства для мытья рук до и после еды: слева без запаха, а справа ароматизированное

Зеленые насаждения на зданиях в Сингапуре, снижающие в жаркие дни температуру вокруг себя и очищающие воздух

Лестница в начальной школе

Часы, которые показывают день недели

Буквы на пирожках указывают на то, какая внутри начинка

Прозрачный сифон под раковиной, благодаря которому можно следить за образованием засоров

Часы, которые показывают время при помощи слов

Кнопка Shuffle в лифте, которая случайным образом выбирает этаж

Прозрачная задняя панель смартфона

Сахар в форме чайника

Картонная корзинка вместо пластиковой упаковки для помидоров

Зеркальная розетка в стене

На этой автомойке можно пострелять мыльной пеной в проезжающий автомобиль

«Родители должны находиться рядом, пока ребенок использует мыльную бластерную пушку. Пушка активируется, когда мимо проезжает транспортное средство».

Бонус: «Сестра подарила мне кольцо с супертрогательным сообщением, выгравированным на внутренней стороне»

«Самая норм сестра».