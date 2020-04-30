20+ привычных товаров, упаковка которых продумана до мелочей

5 0 5 227

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Как привлечь внимание человека к какому-нибудь товару, расположенному на прилавке среди десятков аналогичных? Правильно, придумать такой дизайн упаковки, который будет выделять этот товар среди безликих собратьев. И благодаря маркетологам и дизайнерам, которые неустанно работают над этой задачей, в наших магазинах появляются мешочки с рисом, напоминающим вьетнамского крестьянина, бутылки с гелем с ароматом алоэ, выполненные в форме листа алоэ вера, и другие оригинальные вещи.

Вот 20+ подобных продуктов с креативной упаковкой, от которой испытали восторг не только мы в AdMe.ru, но и пользователи интернета. Ну а в конце статьи в качестве приятного бонуса мы поместили инструкцию, напечатанную на пачке с попкорном. Благодаря ей вы узнаете, как все-таки правильно есть это излюбленное лакомство.

Это бутылки с солнцезащитным кремом. Чем темнее бутылка, тем темнее будет загар

В коробочке, которая сделана из целой кожуры мандарина, находится черный чай. Все это вместе бросается в большой заварник

Ластик по мере пользования превращается в гору Фудзи

У этой консервной банки прозрачная крышка

Пластиковые упаковки этих валиков служат в качестве лотков для краски

Бутылка с гелем с ароматом алоэ выполнена в форме листа алоэ вера

Это мешочки с рисом

Упаковка жевательных резинок Bite Me

Это бутылка колы, которая продается в тематическом парке Star Wars: Galaxy’s Edge, расположенном в Диснейленде

Банки под орешки и сухофрукты

Эти наушники упакованы в форме музыкальной ноты

Соевый соус в бутылочке в форме рыбки

А вы когда-нибудь видели более нарядный лоток с куриными яйцами?

Упаковка со швейцарским сыром

Бутылка молока, в которой крышка выполнена в форме тарелки НЛО

Упаковка охлаждающего полотенца Ice Towel

Мультитул упакован так, чтобы он напоминал краба

Упаковки с сухофруктами

На этих упаковках совы нарисованы так, чтобы сразу было понятно, какая из пачек кофе содержит кофеин, а какая нет

Коробочка Kinetic для обручального кольца

Это рисунок на упаковке с лапшой быстрого приготовления

Бонус: теперь вы будете знать, как правильно есть попкорн

А вам попадались обычные товары в креативных упаковках? Что это была за вещь?