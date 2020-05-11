20+ примеров безупречного сервиса, который говорит об искренней заботе о клиентах

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Пожалуй, каждый магазин, ресторан, отель или другое место, где оказывают какие-либо услуги, старается угодить своему клиенту. И предлагать такое обслуживание, чтобы тот возвращался снова и снова. К примеру, в одном стоматологическом кабинете на потолке разместили огромную фотографию города, чтобы пациентам не было так скучно во время лечебных процедур. А отель в Гонконге бесплатно выдает своим постояльцам телефон, которым можно пользоваться в процессе прогулок по городу.

Мы в AdMe.ru всегда стараемся рассказать о подобном образцово-показательном сервисе. Вот очередные фотографии от тех, кто остался им доволен.

«Я заказал себе закуски в номер, и мне их доставил робот-холодильник-дворецкий»

В этом магазине спорттоваров есть бассейн для тестирования водного снаряжения

Запасная игральная карта, которой можно заменить любую потерявшуюся. Нужно лишь в пустых ячейках указать карточную масть

«Итак, вы потеряли карту, у вас есть дети или вы рассеянны... В общем, просто заполните блоки».

В кабинете дантиста на потолке размещена фотография города, чтобы пациенту было не скучно

В каждом номере этого отеля в Гонконге есть телефон с местной сим-картой, которым постояльцы могут бесплатно пользоваться во время прогулок по городу

В этом японском ресторане используются ложки с небольшим выступом на конце, чтобы они не соскальзывали в тарелку

Этот ящик с «человеческими лакомствами» расположен в ветеринарном кабинете

Хозяйственный магазин делает скидки на товары, если покупатель немного попрыгает на скакалке

На автомойке есть пистолет для детей, который стреляет мыльной пеной по машинам, отправляющимся на мойку

Слив воды в этом писсуаре запускается при помощи ножной педали

В Японии одна пиццерия продает пиццы в коробках с ручкой посередине

На этом фуд-корте есть столы со встроенной беспроводной зарядкой

В старой телефонной будке установлен дефибриллятор для экстренных случаев

Перед входом в продуктовый магазин установлена будка с кондиционером, в которой люди могут оставить своих собак, чтобы пойти за покупками

В этом сувенирном магазине в Санкт-Петербурге на дне корзин для покупок есть таблица с готовым конвертером валют

На рюкзаке есть свисток, встроенный прямо в крепление лямок

Этот дом престарелых представляет собой маленький закрытый городок. Там даже есть кинотеатр и паб

«Эти автоматы по продаже курток и жилеток установлены в местном торговом центре»

Эти цифровые вешалки показывают размер и цену товара

«Местная пиццерия начала доставлять наборы для домашнего приготовления пиццы»

Эта масштабная модель здания в Будапеште сделана специально для слепых людей, чтобы они могли «увидеть» его руками

В стоматологическом кабинете есть стенд, на котором показано, сколько сахара содержат некоторые популярные продукты питания

А в каких местах вы сталкивались с подобным заботливым отношением к клиенту?