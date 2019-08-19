20+ работ сербского визажиста, которые показывают, насколько свадебный макияж может преобразить невесту

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Пожалуй, каждая девушка мечтает выглядеть на своей свадьбе неотразимо. Так вот, жителям Косово несказанно повезло, ведь там творит чудеса визажист Арбер Бытыки (Arber Bytyqi). Он преображает представительниц прекрасной половины человечества вот уже 6 лет, хотя страсть к искусству макияжа проявилась у него еще в детстве. Как признается Арбер, самая любимая часть его работы — наблюдение за бесценной реакцией девушек на полученный результат.

Мы в AdMe.ru не могли обойти стороной мастерство этого визажиста. Тем более что в инстаграме у него уже насчитывается более 300 тыс. подписчиков.

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Пользовались ли вы услугами профессионального визажиста в день своего бракосочетания?

Фото на превью arber_bytyqi_mua / Instagram

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