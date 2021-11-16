20+ квартир и домов, которые похожи на сногсшибательные декорации к фильму, а не на обычное жилье

Эти интерьеры совсем не похожи, но их объединяет одно: в любом из них можно снять крутое кино. Где-то мог бы расположиться агент 007, где-то — Эдвард и Белла из «Сумерек», а где-то — герои Уэса Андерсона из «Королевства полной луны» или «Отеля „Гранд Будапешт“». Но в этих домах и квартирах живут реальные люди. И все, что их отличает от остальных, — изысканный вкус и чутье на хорошие вещи.

Мы в AdMe.ru были бы не прочь получить приглашение погостить в таком доме, чтобы полюбоваться интерьером и рассмотреть каждую деталь. А пока предлагаем вам виртуальное путешествие по впечатляющим помещениям. В конце статьи вас ждут бонусы: доказательство того, что и во временном жилище можно устроиться с полным комфортом, и лестница, по которой плывут рыбы.

«Я живу в бывшей церкви XIX века. Вот как мое жилище выглядит в холодный лондонский вечер»

«Обеденная зона в нашем уютном уголке во Фриско, Колорадо»

Прачечная с ванной для собак

Пожалуйста, скажите мне, что на этих полотенцах вышиты инициалы питомцев! © smittenwithsh***tin / Reddit

«Кушетка в нашей гостиной, где можно вздремнуть днем»

Мне не по карману даже смотреть на такие фото. © definitelyTrueStory / Reddit

Готов к усыновлению, умею готовить и делать уборку. © nizoubizou10 / Reddit

«Мой психотерапевт ведет прием здесь»

«Моя гостиная в Чикаго. Не знаю точно, когда построен дом, но кирпичи очень старые»

Кухня с выходом в сад, Лондон

«Мой уголок на нью-йоркской крыше»

«Гостиная моего отца в Индиане»

Бывший дом приходского священника, построенный в XVIII веке и превращенный в современное жилище. Кент, Англия

«Мой уютный лофт в центре Денвера»

Моя жена спрашивает, есть ли у тебя девушка. © dumpsterboii / Reddit

«Наша уютная гостиная. Ньюкасл-апон-Тайн, Англия»

Осенью здесь особенно уютно

Сначала подумала, что внизу окна мини-дверца для утки. © uniqaa / Reddit

«Моя гостиная в Хадсон-Валли»

Дом с бассейном, Вьетнам

Красочно оформленная детская, Сингапур

«Еще недавно я жил в „спичечном коробке“ по соседству с кучей студентов, а теперь мой дом — бывший кожевенный склад 1900-х годов в Бостоне»

Место для чтения у камина, Нью-Хемпшир

«Наша ванная становится еще уютнее, когда за окном снег»

Квартира в Санкт-Петербурге, где семья живет с 1914 года

Смешение стилей в лондонском доме дизайнера Сюзи Худлесс

Художник Тас Кареага отреставрировал заброшенную церковь XVI века и теперь живет там. Санта-Крус, Испания

Ванная в отреставрированном старинном доме. Котсуолд, Англия

Пристройка к дому. Уилтшир, Англия

Светлая кухня в переоборудованном доме 1910 года постройки

«Сетевые отели — для слабаков. Мы на 2 ночи сняли старинный замок в Южной Африке, на границе с Ботсваной»

Стеклянный потолок над кухней в таунхаусе. Брей, Англия

Бонус № 1: «Мой уютный домик 1,8×1,8 м для подледной рыбалки в Миннесоте. Провел там 4 дня»

Бонус № 2: лестница с рыбками