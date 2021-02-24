20+ крутых переделок из шоу о ремонте, которые сорвали бурные аплодисменты телезрителей

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Передачи о ремонте вдохновляют на перемены: у зрителей может возникнуть непреодолимое желание затеять грандиозную переделку дома или квартиры. Правда, стоит это немалых денег, да и отнимает массу сил. Кто из нас не мечтал получить бесплатный ремонт от крутых дизайнеров? Герои нашей статьи — настоящие везунчики: им достался новый интерьер, в котором приятно жить.

Редакция AdMe.ru обожает сравнения в стиле «до и после». Мы уверены, что переделки, собранные в нашей статье, вдохновят и вас.

Гостиная превратилась в детскую мечты

Урбанистическая кухня для дружной семьи

Темная и неудобная кухня стала кухней из восточной сказки

Комфортная кухня с четким зонированием

Кухня-гостиная с настроением норвежского леса

В этой гостиной не было ремонта 25 лет

Мансарда с водопадом и галечным пляжем

Гостиная со спальней и музыкальным салоном

Команда дизайнеров объединила два помещения в квартире в двух шагах от Кремля

Уютная спальня в стиле тропического бунгало

Яркая кухня и рабочий кабинет в лоджии

Детская комната с маленькими «домиками»

Минималистичная спальня для молодой и активной пары

Кардинально преобразили кухню размером со шкаф

Из бабушкиного ремонта — в кухню в морской тематике

Кухня со светильниками «осиные гнезда»

Грандиозная переделка гостиной с камином и выходом в сад

Кровать-чемодан вместо неприметной постели

Гостиная-спальня с винтажным декором

Мятная кухня-гостиная создает летнее настроение

Квартира-музей итальянского писателя

Герои этого выпуска 19 лет мечтали о переделке

Старое жилье переделали в дом мечты