20+ крутых переделок из шоу о ремонте, которые сорвали бурные аплодисменты телезрителей
Передачи о ремонте вдохновляют на перемены: у зрителей может возникнуть непреодолимое желание затеять грандиозную переделку дома или квартиры. Правда, стоит это немалых денег, да и отнимает массу сил. Кто из нас не мечтал получить бесплатный ремонт от крутых дизайнеров? Герои нашей статьи — настоящие везунчики: им достался новый интерьер, в котором приятно жить.
Редакция AdMe.ru обожает сравнения в стиле «до и после». Мы уверены, что переделки, собранные в нашей статье, вдохновят и вас.
Гостиная превратилась в детскую мечты
Урбанистическая кухня для дружной семьи
Темная и неудобная кухня стала кухней из восточной сказки
Комфортная кухня с четким зонированием
Кухня-гостиная с настроением норвежского леса
В этой гостиной не было ремонта 25 лет
Мансарда с водопадом и галечным пляжем
Гостиная со спальней и музыкальным салоном
Команда дизайнеров объединила два помещения в квартире в двух шагах от Кремля
Уютная спальня в стиле тропического бунгало
Яркая кухня и рабочий кабинет в лоджии
Детская комната с маленькими «домиками»
Минималистичная спальня для молодой и активной пары
Кардинально преобразили кухню размером со шкаф
Из бабушкиного ремонта — в кухню в морской тематике
Кухня со светильниками «осиные гнезда»
Грандиозная переделка гостиной с камином и выходом в сад
Кровать-чемодан вместо неприметной постели
Гостиная-спальня с винтажным декором
Мятная кухня-гостиная создает летнее настроение
Квартира-музей итальянского писателя
Герои этого выпуска 19 лет мечтали о переделке
Старое жилье переделали в дом мечты
А вы бы смогли доверить переделку у себя дома дизайнеру из телешоу?
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