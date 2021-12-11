20 красоток, которые доверились стилисту и теперь не стесняются своей седины, а гордо ее демонстрируют

Еще совсем недавно седые волосы были стигматизированы и женщины тратили уйму усилий, средств и времени, чтобы их скрыть. Однако сегодня серебристые пряди вполне могут стать модной фишкой и придать образу особый шарм. Все дело в правильной прическе и оттенке. Парикмахер-колорист Джек Мартин из Калифорнии помогает своим клиенткам подчеркнуть естественную красоту волос. После его работы дамы вряд ли когда-нибудь будут стесняться своей седины.

Мы в AdMe.ru всегда приветствуем модные эксперименты и искренне радуемся за женщин, которые попали в руки столь умелого мастера.

9 часов работы — и какой результат!

«Эта клиентка просто устала красить свои корни каждые 3 недели»

Иногда стоит пожертвовать длиной ради роскошного результата

Недаром говорят, что парикмахер — один из главных людей в жизни женщины

Правильная прическа имеет волшебный омолаживающий эффект

Мастер просто подчеркнул натуральный цвет корней

Преображение длилось около 7 часов

Просто немного более холодный оттенок — и перед нами другой человек

Переход на светлую сторону

Трансформация на 100 %

«Эта прекрасная клиентка сначала нервничала, но когда я закончил, она была счастлива и сказала, что должна была сделать это намного раньше»

Новый образ получился гораздо более гламурным

Кардинальные перемены

А это точно один и тот же человек?

Эффектное серебро

Яркое доказательство того, что не стоит бояться перемен

Роскошный холодный оттенок

Никакой магии — исключительно мастерство

Даже выражение лица изменилось

«Волосы были очень повреждены, и я заранее сказал клиентке, что в случае неудачи сделаю ей короткую стрижку. Но все прошло хорошо»