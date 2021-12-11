20 красоток, которые доверились стилисту и теперь не стесняются своей седины, а гордо ее демонстрируют
Еще совсем недавно седые волосы были стигматизированы и женщины тратили уйму усилий, средств и времени, чтобы их скрыть. Однако сегодня серебристые пряди вполне могут стать модной фишкой и придать образу особый шарм. Все дело в правильной прическе и оттенке. Парикмахер-колорист Джек Мартин из Калифорнии помогает своим клиенткам подчеркнуть естественную красоту волос. После его работы дамы вряд ли когда-нибудь будут стесняться своей седины.
Мы в AdMe.ru всегда приветствуем модные эксперименты и искренне радуемся за женщин, которые попали в руки столь умелого мастера.
9 часов работы — и какой результат!
«Эта клиентка просто устала красить свои корни каждые 3 недели»
Иногда стоит пожертвовать длиной ради роскошного результата
Недаром говорят, что парикмахер — один из главных людей в жизни женщины
Правильная прическа имеет волшебный омолаживающий эффект
Мастер просто подчеркнул натуральный цвет корней
Преображение длилось около 7 часов
Просто немного более холодный оттенок — и перед нами другой человек
Переход на светлую сторону
Трансформация на 100 %
«Эта прекрасная клиентка сначала нервничала, но когда я закончил, она была счастлива и сказала, что должна была сделать это намного раньше»
Новый образ получился гораздо более гламурным
Кардинальные перемены
А это точно один и тот же человек?
Эффектное серебро
Яркое доказательство того, что не стоит бояться перемен
Роскошный холодный оттенок
Никакой магии — исключительно мастерство
Даже выражение лица изменилось
«Волосы были очень повреждены, и я заранее сказал клиентке, что в случае неудачи сделаю ей короткую стрижку. Но все прошло хорошо»
А вы предпочитаете закрашивать седину или подчеркивать?
Фото на превью jackmartincolorist / Instagram
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