20+ идей новогоднего маникюра, который притягивает взгляды гостей вечеринки мощнее, чем тарелка оливье

Маникюр с елочками и снежинками — еще один способ призвать новогоднее настроение. Накануне праздника неплохо вдохновиться фотографиями мастеров из интернета и выбрать то, что вам по душе: нежный нюд со звездами; объемные орнаменты, напоминающие вязаный свитер; сверкающий френч или принт с тигровыми полосками.

У нас в AdMe.ru равнодушных к теме маникюра нет: это же такая возможность самовыражения! И вот вам куча вдохновляющих картинок, которые помогут вам определиться с образом для встречи Нового года. А в конце статьи вас ждет бонус — миниатюрный Санта, которого можно увидеть, только если определенным образом сложить пальцы.

«Обожаю свою маникюршу, а она меня ненавидит. Я всегда прихожу с конкретным фото и прошу сделать так же. Вот что я получила на этот раз. На этот дизайн ушло 3 часа»

Вариант для встречи года Тигра

Ночь перед Рождеством

Маникюр с анималистическим принтом

Санта в городе

Каллиграфический маникюр

Сдержанный маникюр с блестящим акцентом

Маникюр с символами Нового года

Нюд с голографическими блестками и снежинками

Маникюр с котиком, который не рад празднику

Френч в традиционных рождественских тонах

Матовый нюд со снежинками и стразами

Алый металлик

Алый френч со снегирем

Маникюр с фактурой свитера

Снежинки на черном фоне с глиттером

Маникюр с зелеными блестками

Санта-френч

Звездный нюд

Маникюр с елочками

Минималистично, но при этом празднично

Пингвины и еще несколько новогодних идей

«Как вам мой маникюр?»

Боже, он потрясающий! Возьму ваше фото с собой, чтобы показать своему мастеру, что я хочу в этот раз. © daddysprincess_2003 / Reddit

Бонус: «Мне так нравится маленький Санта на моих ногтях!»

Как вы смогли так сложить пальцы? Я так в жизни не сумею! © breadplease_ / Reddit