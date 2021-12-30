20+ идей новогоднего маникюра, который притягивает взгляды гостей вечеринки мощнее, чем тарелка оливье
Маникюр с елочками и снежинками — еще один способ призвать новогоднее настроение. Накануне праздника неплохо вдохновиться фотографиями мастеров из интернета и выбрать то, что вам по душе: нежный нюд со звездами; объемные орнаменты, напоминающие вязаный свитер; сверкающий френч или принт с тигровыми полосками.
У нас в AdMe.ru равнодушных к теме маникюра нет: это же такая возможность самовыражения! И вот вам куча вдохновляющих картинок, которые помогут вам определиться с образом для встречи Нового года. А в конце статьи вас ждет бонус — миниатюрный Санта, которого можно увидеть, только если определенным образом сложить пальцы.
«Обожаю свою маникюршу, а она меня ненавидит. Я всегда прихожу с конкретным фото и прошу сделать так же. Вот что я получила на этот раз. На этот дизайн ушло 3 часа»
Вариант для встречи года Тигра
Ночь перед Рождеством
Маникюр с анималистическим принтом
Санта в городе
Каллиграфический маникюр
Сдержанный маникюр с блестящим акцентом
Маникюр с символами Нового года
Нюд с голографическими блестками и снежинками
Маникюр с котиком, который не рад празднику
Френч в традиционных рождественских тонах
Матовый нюд со снежинками и стразами
Алый металлик
Алый френч со снегирем
Маникюр с фактурой свитера
Снежинки на черном фоне с глиттером
Маникюр с зелеными блестками
Санта-френч
Звездный нюд
Маникюр с елочками
Минималистично, но при этом празднично
Пингвины и еще несколько новогодних идей
«Как вам мой маникюр?»
- Боже, он потрясающий! Возьму ваше фото с собой, чтобы показать своему мастеру, что я хочу в этот раз. © daddysprincess_2003 / Reddit
Бонус: «Мне так нравится маленький Санта на моих ногтях!»
- Как вы смогли так сложить пальцы? Я так в жизни не сумею! © breadplease_ / Reddit
А какой вариант маникюра для встречи Нового года выбрали вы?
Фото на превью chunkymonkeylover / Reddit
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