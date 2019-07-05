20+ идей нежных татуировок, за которые даже самая строгая мама не отругает

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Летом, когда так хочется надеть что-нибудь открытое, вопрос о красивых татуировках становится особенно актуальным. Но девочкам обычно хочется чего-то милого и воздушного, и как раз такие варианты мы подготовили для вас в нашей статье. Минимализм, яркие цвета, нестандартные решения — все здесь.