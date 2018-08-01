20+ гениальных идей, которые срочно должны быть внедрены повсюду

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Каждый день люди воплощают в жизнь сотни больших и маленьких изобретений, которые делают нашу планету самым комфортным местом для жизни. Герои нашей подборки заслуживают отдельной премии за то, что им пришли в голову эти идеи. Усовершенствование сервиса, заботливое приспособление или гаджет, который экономит время, — вот то, что делает жизнь чуточку проще и в конечном счете меняет ее в лучшую сторону.

AdMe.ru собрал крутые вещицы и идеи, которые просто обязаны быть внедрены повсеместно.

1. Когда тележки выходят из строя

2. Простынь с небольшим кармашком

3. Лопатка с подставкой: так она не касается стола стороной, которой мешают еду

4. Качели для ребенка и взрослого

5. Автомат с газировкой, который выдает вам сюрприз

6. Море без границ

7. Медосмотр на заправке, чтобы не терять время в очередях в поликлинике

8. «Мой тостер предлагает опцию „Достать и проверить“ во время приготовления»

9. В этом баре кладут уточек в лужи, чтобы посетители нечаянно не наступили в них

10. Ресторан использует канализационные коллекторы как летнюю террасу

11. Скутер для людей на колясках

12. Ведь туда никто не ходит без гаджета

13. Здесь можно подзарядить телефон. Для этого нужно крутить педали

14. Аппарат для сдачи мелочи

15. Персонал в книжном магазине от руки пишет мини-рецензии на книги

16. Качели для детей на колясках

17. Аппарат с автоматической подачей антисептика для рук в поликлинике

18. Лесенка для лягушек, чтоб те могли выбраться из фонтана

19. В этом кафе используют пасту-феттуччине вместо пластиковых мешалок для кофе, заботясь об окружающей среде

20. Эта банка пива упакована так, чтобы уберечь ее верх от загрязнений

21. Крышечку от кофейного стаканчика можно использовать как подставку для телефона

22. У этого пожарного гидранта есть питьевой фонтанчик