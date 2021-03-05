20+ девушек, которых одно изменение во внешности преобразило не хуже участия в программе «Модный приговор»

Иногда кардинальные перемены в жизни происходят сразу после того, как мы решаем взять судьбу в свои руки. Часто такими поворотными моментами становятся вовсе незначительные, казалось бы, события: обновление гардероба, поход к косметологу или даже банальная смена прически.

Мы в AdMe.ru присмотрели 18 преображений девушек, которые не побоялись изменить одну маленькую деталь в своей внешности и нисколько об этом не пожалели.

«Мои „до и после“. Я чувствую себя невероятно клевой и плохой девчонкой в одно и то же время»

«Не люблю красить брови, но без этого никуда»

«Решилась на челку!»

«4 часа — и вуаля! Из девушки с устаревшей стрижкой медного цвета я превратилась в яркую девчонку с блондинистой шевелюрой»

«Я сделала это! Пришлось отрезать свои поврежденные волосы, а потом еще и решиться на кудрявую челку!»

«Я 8 месяцев отращивала волосы»

«Моя подруга до и после того, как я поработала над ее бровями»

«Решила попробовать накладные ресницы»

«До и после моего макияжа. Кажется, я наконец-то научилась делать себе брови»

«До и после. Мой повседневный образ с накладными ресницами»

«Разница в 18 месяцев! Мои волосы порядком устали от обесцвечивания, и я потеряла свои прежние кудряшки. Теперь они возвращаются»

«До брекетов и операции по удалению двух клыков и после»

«У меня пока не хватает нескольких зубов, но это самая уверенная улыбка, которая у меня только была!»

«Прошло 4 года с тех пор, как я впервые пожертвовала свои волосы в фонд „Парики — детям“. В этот раз я сделала стрижку еще короче»

«Сделала новую прическу! Я невероятно скучала по короткой стрижке, хотя и потратила 2 года на то, чтобы отрастить волосы»

«У меня все еще есть испорченные зубы, но все равно мои изменения — лучшее, что я когда-либо для себя делала»

«У меня несколько лет были прямые волосы, но теперь я решила вернуться к своим кудрям!»

«Мне нравились мои брови до тех пор, пока я не сделала себе микроблейдинг. До него, сразу после и 8 месяцев спустя»

«Взяла свое старое фото с работы. Я начинаю понимать, почему клиенты меня больше не узнают!»

«Устала смотреть на свои корни, смыла весь свой блонд и самостоятельно обесцветила себе волосы»

«Вот так выглядели мои волосы после 10 лет ежедневных укладок и мытья по 2 раза в день. Наконец-то ко мне возвращаются мои кудряшки!»

«До и после того, как я решила использовать искусственные ресницы и карандаш для глаз»

«Самое лучшее решение в моей жизни»