20 человек, которые с удовольствием озеленили бы весь мир. Но начали пока со своей квартиры

Когда живешь в городе, рано или поздно замечаешь, что зелени вокруг мало, а каждая поездка за город — это настоящий праздник. А все потому, что растения — это важная и естественная часть нашей с вами жизни. Но когда проводишь по 8–10, а то и 12 часов за компьютером в офисе или квартире, а половину оставшегося времени — в пробке, как-то не до цветочков, правда? Но некоторые не готовы мириться с таким ходом вещей.

Сегодня AdMe.ru станет вашим оазисом посреди пустыни интернета. Все эти пользователи сети решили не жить больше в отрыве от природы, создали у себя дома настоящие джунгли и делятся результатами. А в бонусе — полезный совет для тех, кто так же, как герои статьи, уже начал заниматься растениеводством.

«Семейное фото миллениалов — это что-то вроде такого»

«Уютные домашние джунгли. Жалею только, что места мало!»

«Ничего необычного, просто я и часть моих растений. Со всего дома не стал собирать, слишком долго»

«Мой парень ходил выбрасывать мусор и увидел это. „Доктор, у нас новый пациент!“ — сказал он, вернувшись домой. Я привела ее в порядок. Роза немного подросла и очень-очень сильно старается»

«Моя маленькая тигрица в своих джунглях»

«Моя семья растет!»

«Из комнаты с пианино в... оранжерею»

«Обожаю этот уголок своей комнаты»

«Член нашей семьи уже 50 лет»

«Я создаю рай»

«Несколько месяцев назад сделал нормальное фото своей коллекции... Ну, большей ее части»

Место, где встретились офис и настоящие джунгли

«Утром первым делом иду в оранжерею проверить, как там мои растения»

«Люблю свои маленькие джунгли посреди города»

«Недавно купил несколько растений для своего рабочего места. Кажется, у меня проблема...»

«Моя подруга сказала, что хочет чувствовать себя как в джунглях. Пока она была на работе, устроил ей сюрприз и озеленил нашу комнату»

«Очень люблю, когда свет падает так»

«Эрни явно одобряет новое кресло для моего уголка с цветами»

«Я тут поняла, что пользуюсь только половиной кровати, так что было принято самое рациональное решение из возможных»

«Итак, из комнаты, которая когда-то была прачечной / чуланом / спальней кошки, внезапно получилось что-то вроде домашнего офиса в джунглях. Задача: не прикончить их»

Бонус: лайфхак для любителей растений. Фигурки можно использовать для поддержки стеблей