19 девушек, которые доказали, что яркие волосы и саму жизнь делают ярче

Когда люди переживают переломный момент в своей жизни или решают что-либо в ней изменить, их выбор часто падает на волосы. Обычно мы отваживаемся избавиться от длины, оставляя вместе с ней в прошлом какие-то события или людей. А вот перекраситься в сочный и нехарактерный для себя оттенок девушки почему-то решаются гораздо реже. И зря: глядя на то, как меняется при этом не только образ, но и взгляд, понимаешь, что такие оттенки придают необыкновенную уверенность в себе.

Мы в AdMe.ru не можем отвести глаз от героинь нашей подборки, которые доказали, что яркого цвета волос не стоит бояться — к нему стоит приглядеться.

1. «Никак не могла выбрать между фиолетовым и красным, поэтому сделала оба»

Никогда бы не подумала совместить эти 2 цвета, но вышло отпадно! © Elvetter01 / Reddit

2. «Попробовала покраситься ультрафиолетовой краской, и теперь я в натуральном шоке от того, как круто получилось»

3. «Перекрасилась в оранжевый, и как же мне комфортно в этом цвете! Чувствую себя по-настоящему собой»

4. «Да, первый блин оказался комом. Хорошо, что мне тогда не нужно было выходить из дома. Но катастрофу удалось исправить»

5. «Все же краска для волос открывает безграничные возможности»

6. «До сих пор поверить не могу, что я самостоятельно сотворила на своих волосах закат»

7. «Грезила о таком цвете со старших классов и наконец-то на него решилась»

8. «Разрешила мастеру делать со своими волосами что угодно, лишь бы результат был в синих тонах»

9. «Подруга попросила ее покрасить, а вдохновением послужила птичка пчелоед»

10. Вот какой разницы можно добиться за 4 часа

11. «Мама увидела мои волосы и сказала: „Ого, ну ты и безбашенная!“ А я в невероятном восторге»

12. «Еще утром мои волосы были темно-коричневыми»

13. «Никогда прежде не красилась в оранжевый, но решила попробовать и теперь в таком восторге!»

14. «Я несколько лет красилась в ярко-красный, но потом мне захотелось чего-то нового. Цвет должен был быть немного темнее, но мне нравится результат»

15. С радужными волосами, должно быть, и настроение всегда радужное

16. «Моя сестра покрасила волосы, вдохновившись северным сиянием»

17. «С тех пор как я бросила работу в офисе, стала экспериментировать с яркими оттенками»

18. «Самый яркий цвет, в который я когда-либо красилась, и моя самая короткая стрижка. Мне так нравится!»

19. «С чего все начиналось и к чему в итоге пришло»

Я и подумать не мог, что результат заставит меня выпалить вслух: «Вот это да!» © crsdrjct / Reddit