18 советских плакатов, которые дадут сто очков вперед современной рекламе
Коммерческая и социальная реклама в СССР чаще всего размещалась на знаменитых красочных плакатах. Она была лаконичной, прямолинейной и била не в бровь, а в глаз. И можно уверенно сказать, что это был отдельный жанр со своим неповторимым шармом и атмосферой.
AdMe.ru очарован яркими постерами из советской эпохи и хочет поделиться ими с вами.
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Фото на превью ddtfun / pikabu, East News