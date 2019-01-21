18 советских плакатов, которые дадут сто очков вперед современной рекламе

  • 6
  • 6
  • 13
  • 3.3k

Коммерческая и социальная реклама в СССР чаще всего размещалась на знаменитых красочных плакатах. Она была лаконичной, прямолинейной и била не в бровь, а в глаз. И можно уверенно сказать, что это был отдельный жанр со своим неповторимым шармом и атмосферой.

AdMe.ru очарован яркими постерами из советской эпохи и хочет поделиться ими с вами.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Фото на превью ddtfun / pikabu, East News

  • 6
  • 6
  • 13
  • 3.3k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль