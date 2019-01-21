18 советских плакатов, которые дадут сто очков вперед современной рекламе

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Коммерческая и социальная реклама в СССР чаще всего размещалась на знаменитых красочных плакатах. Она была лаконичной, прямолинейной и била не в бровь, а в глаз. И можно уверенно сказать, что это был отдельный жанр со своим неповторимым шармом и атмосферой.