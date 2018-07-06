17 изобретений для комфортной жизни, которые вам сразу захочется купить

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Каждый день появляются тысячи новых изобретений. И порой мы даже не догадываемся, что среди них есть именно те, о которых мы давно мечтали. Быть может, вам именно сейчас нужен настольный пылесос, лампа для сладких снов или робот-носильщик. Выбирайте на свой вкус.

AdMe.ru собрал полезные приспособления, о которых не все еще знают.

1. Экобутылочка для воды и напитков

Эти яркие и удобные бутылочки сразу поднимают настроение. Вы можете увидеть на них (см. фото справа) значок BPA free. Это означает, что при изготовлении не использовали бисфенол А — опасный компонент производства. Он нарушает работу желез внутренней секреции и репродуктивной системы, наносит вред внутриутробному развитию ребенка и вызывает онкологию, диабет, избыточный вес и аритмию сердца. Теперь у вас всегда будет возможность утолить свою жажду без вреда для здоровья. Выбирайте ваш любимый цвет!

2. Кормушка-фотокамера

Это настоящая находка для всех, кто хотел поймать редкий кадр, но не имеет возможности устанавливать дорогостоящее оборудование и часами ждать в засаде. Устройство Bird Photo Booth изобрел фотограф Брайсон Ловетт, чтобы одновременно заботиться о птицах и наблюдать за ними, делая снимки. Вам нужно лишь установить камеру, подсыпать вкусняшек для птиц и белок, а дальше - только успевайте распечатывать ваши шедевры из жизни дикой природы. Это, конечно, не львы и гепарды, но такая фотоохота не менее увлекательна.

3. Фитнес-трекер в виде украшения

Фирма Bellabeat разработала для женщин гаджет Leaf Nature, который помогает следить за спортивной формой, но не акцентировать на этом внимание окружающих. Эта изящная вещь может быть использована как клипса на топике, а еще в виде браслета или кулона, который дополнит деловой наряд или коктейльное платье. Не посвященные в секрет никогда не узнают, что ваше украшение - это "умный" трекер, способный считать шаги, мониторить сожженные калории, уровень стресса и отслеживать менструальный цикл. Батарейки хватает на 6 месяцев.

4. "Янтарная" лампочка для здорового сна

Такая светодиодная лампочка дарит здоровый сон. Ее мягкий свет вечером способствует производству натурального мелатонина, в отличие от ярких ламп дневного освещения. Это своего рода имитация заката. Исследования показали, что люди, использовавшие эти лампы перед сном, спали более крепко и чувствовали себя утром бодрее.

5. Кормушка для питомцев, управляемая на расстоянии

Мы хотим, чтобы наши питомцы всегда были сыты и здоровы. Но ежедневные хлопоты, работа и командировки иногда не дают возможности вовремя отслеживать количество еды в кормушке. А с таким гаджетом вы сможете заботиться о них с помощью одного нажатия кнопки на смартфоне.

6. Комплект для выращивания органических растений для ароматного чая

Этот набор для выращивания душистых трав - гениальный подарок для всех, кто любит чай. В комплекте есть почва, горшки, этикетки и семена растений на любой вкус: мята, кошачья мята, мелисса и ромашка. Кстати, семена имеют органический сертификат, и вы знаете, что в вашем горшке растет ингредиент для чая безупречного качества. Есть также другие комплекты, в том числе набор для выращивания тимьяна, базилика, кинзы, петрушки и шалфея.

7. Подушка и простыня с термогелем для комфортного сна в жару

Мы все так ждем лета, а потом жалуемся на знойные ночи. Словно палочка-выручалочка, эта подушка и простыня обеспечивают мгновенное охлаждение. Специальный гель внутри рассеет тепло от вашей головы и тела, и вы сразу ощутите прохладу. Чтобы было комфортнее, можно постелить их под обычные простыни.

8. Электроштопор для легкого открывания бутылок

Этот штопор поможет вам без особых усилий открыть бутылку вина за секунды. Стильный гаджет управляется лишь двумя кнопками, а если речь идет о застолье, то на одном заряде аккумулятора он способен открыть около 40 бутылок. В комплекте есть также специальный нож для обрезания пленки.

9. Силиконовая форма для сладкого льда и десертов

Изысканная подача сделает вкусный десерт просто великолепным. Вы можете приготовить фруктовый лед разных цветов и подать вашим гостям красочный освежающий "букет". Так же эффектно будут смотреться желе, панакота и другие сладкие блюда.

10. Гаджет для комфортных перелетов

Во время перелетов, особенно долгих, так хочется расслабиться, положить голову кому-то на плечо. Правда, не всегда есть такая возможность. А с этим простым гаджетом B-tourist вам будет более комфортно. Вы огородитесь от взглядов со стороны и сможете немного вздремнуть.

11. Магнитные шарики для стирки и мытья посуды

Вы удивитесь, но этот малыш решает многие проблемы. Магнитный мяч нейтрализует соли жесткости, защищает вашу машину от накипи и экономит порошок. А еще делает стирку более экологичной, так как белье лучше выполаскивается. Это обезопасит вас от фосфатов из стирального порошка, которые при попадании на кожу впитываются через поры и способны ухудшать свойства крови и ослаблять иммунитет.

12. Настольный пылесос

Если вы любите чистый стол, но вам уже давно надоели губки и тряпочки, вам точно понравится эта божья коровка. С таким настольным пылесосом уборка стола превращается в игру. Поэтому не удивляйтесь, если ваши домашние и особенно дети вдруг станут заядлыми чистюлями.

13. Органайзер для кровати

Иногда так приятно поваляться в кровати, тем более после трудного рабочего дня. А чтобы всякий раз не вставать в поисках пульта, крема, книги, смартфона или планшета, просто сложите все в органайзер. И не забудьте пакетик с любимыми конфетами!

14. Стильная бутылочка с регулируемым размером

Иногда нужна большая бутылочка, иногда маленькая, но не спешите покупать лишнюю. Специально для разных жизненных случаев была изобретена емкость для питья, способная увеличиваться по вашему желанию одним движением руки. Теперь вам решать, сколько воды поместится в вашей бутылке.

15. Силиконовые бокалы без повода для беспокойства

Многим знакомо это переживание. Вам кажется, что шумные гости разобьют все любимые бокалы, или охватывает еще более сильное беспокойство за детей, которые норовят откусить хрупкий край стекла. А с этими изящными бокалами из силикона вы напрочь забудете о своих страхах. Просто наслаждайтесь этим приятным вечером и вкусным вином!

16. Управляемая аромалампа-распылитель

Нет, это не волшебная лампа Аладдина, но сказочная атмосфера гарантирована. Миниатюрный распылитель подходит для взрослых и даже совсем малышей, у него есть 3 режима, таймер с функцией автоотключения, подсветка из 7 цветов на выбор для ночного режима. Можете поместить аромалампу в свою спальню или детскую для спокойного сна или для очистки воздуха в помещении от неприятных запахов и бактерий.

17. Персональный робот - носильщик вещей

Людям свойственно брать в дорогу лишние вещи и продукты. И даже если вы идеально упаковали чемодан и не взяли ничего лишнего, он может быть довольно тяжелым. Но изобретатели позаботились о вас. Чемодан-робот GITA пойдет за вами с вашими вещами хоть на край света. Он может перевозить до 20 кг груза (как большой рюкзак) и благодаря датчикам будет двигаться с вами в одном темпе.