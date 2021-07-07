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16 женщин, которые ощутили на себе чудеса лифтинг-макияжа и получили щедрую порцию комплиментов

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Визажистом Дарья Рудакова работает уже 4 года и, как говорит она сама, любит это дело всем сердцем и душой. К ней приходят и за образами на торжества, и научиться делать ежедневный макияж. Дарья — пример того, как свое хобби можно превратить в дело всей жизни. До того, как завести инстаграм, она просто помогала всем подружкам навести красоту к праздникам и свиданиям. А потом поняла, что любимое дело может стать полноценной работой. Ее макияж не только обладает лифтинг-эффектом, но и добавляет к образу каждой клиентки блеск в глазах и чарующую улыбку.

Мы всей редакцией AdMe.ru рассматривали преображения и выбрали, какими из них хотелось бы поделиться.

Татьяна

Бэла

Алла

Ирина

Валентина

Ира

Алла Николаевна

  • Элегантная, красивая женщина. Вот уж действительно красота вне времени! © janna_janna14_14 / Instagram

Катя

Ирина

Елена

Светлана

Наталья

Нина

Ольга

Дарина

Елена

От девушек глаз не оторвать. А вы используете весь потенциал макияжа или, наоборот, стараетесь, чтобы образ был максимально естественным?

Фото на превью beauty_in_touch / Instagram
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