16 женщин, которые ощутили на себе чудеса лифтинг-макияжа и получили щедрую порцию комплиментов
Визажистом Дарья Рудакова работает уже 4 года и, как говорит она сама, любит это дело всем сердцем и душой. К ней приходят и за образами на торжества, и научиться делать ежедневный макияж. Дарья — пример того, как свое хобби можно превратить в дело всей жизни. До того, как завести инстаграм, она просто помогала всем подружкам навести красоту к праздникам и свиданиям. А потом поняла, что любимое дело может стать полноценной работой. Ее макияж не только обладает лифтинг-эффектом, но и добавляет к образу каждой клиентки блеск в глазах и чарующую улыбку.
Мы всей редакцией AdMe.ru рассматривали преображения и выбрали, какими из них хотелось бы поделиться.
Татьяна
Бэла
Алла
Ирина
- Красиво! Вроде все то же, но лицо какое благородное стало! © lyutciaovchinini / Instagram
Валентина
Ира
Алла Николаевна
- Элегантная, красивая женщина. Вот уж действительно красота вне времени! © janna_janna14_14 / Instagram
Катя
Ирина
- Одна и та же женщина, но какие разные. © mirnaya9903 / Instagram
Елена
- Как мама и дочка. Отличное преображение! © mar2003ysj / Instagram
Светлана
- Минус 20 лет, и глаза блестят. © pilipenko178 / Instagram
Наталья
- Хоть сейчас на экран, суперстар! © elenapetrova8605 / Instagram
Нина
- Красота какая! Сразу десяток лет с плеч долой. © janna_janna14_14 / Instagram
Ольга
Дарина
Елена
- Не стыдно сказать, что мне 55! © beauty_in_touch / Instagram
От девушек глаз не оторвать. А вы используете весь потенциал макияжа или, наоборот, стараетесь, чтобы образ был максимально естественным?