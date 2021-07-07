16 женщин, которые ощутили на себе чудеса лифтинг-макияжа и получили щедрую порцию комплиментов

Визажистом Дарья Рудакова работает уже 4 года и, как говорит она сама, любит это дело всем сердцем и душой. К ней приходят и за образами на торжества, и научиться делать ежедневный макияж. Дарья — пример того, как свое хобби можно превратить в дело всей жизни. До того, как завести инстаграм, она просто помогала всем подружкам навести красоту к праздникам и свиданиям. А потом поняла, что любимое дело может стать полноценной работой. Ее макияж не только обладает лифтинг-эффектом, но и добавляет к образу каждой клиентки блеск в глазах и чарующую улыбку.