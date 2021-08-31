16 счастливчиков, у которых дома так круто, что хоть кино там снимай
Сколько раз в фильмах мы видели тайные комнаты, секретные двери или волшебные шкафы, ведущие в другое измерение. Но есть и в нашем реальном мире люди, которые в своем собственном доме придумали такое, что остается только спросить: «А что, так можно было?»
Мы в AdMe.ru даже по-доброму завидуем героям сегодняшней подборки, которые создали крутой интерьер сами или получили «подарки» от предыдущих владельцев.
«Внутри моего обеденного стола есть потайная лестница»
«Хотела развесить семейные фотографии своей свекрови. Слишком в духе Хогвартса?»
Тайная комната в туалете
Оазис в деревьях
Окно между комнатами
Аудиосистема, встроенная в камин
«Пересечение трех комнат в моем новом доме»
Какая маленькая дверь
- В какое измерение она ведет? Потому что я устал от четвертого. © unknown author / Reddit
Книжный шкаф ведет в секретную комнату
«В доме моих родителей есть этаж над входной дверью, но на него нельзя попасть»
- У кого-то из моих знакомых было такое же в доме. Туда можно было попасть через крошечные дверцы в туалете. © trainmanauxl1 / Imgur
«Только что обнаружил источник сквозняков, идущих из-за кухонных шкафов, — секретную дверь»
«В моем доме более 2 этажей, и это был черный ход до того, как была сделана пристройка. Он вел туда, где сейчас кухня».
«Мое бывшее логово с внутренним балконом»
«Секретная комната, ведущая в гардеробную, а затем в ванную. Построил это для своего сына около 5 лет назад»
«Этот уголок в моей комнате похож на иллюстрацию из журнала 1970-х»
- Когда я вижу стул такого типа, я сразу думаю о «Людях в черном». © KryptCeeper / Reddit
У этого дома есть симпатичная модель дома во дворе (и у этой модели есть собственная модель)
Снес несколько старых шкафов и обнаружил за ними эту дверь
- Нельзя просто дразнить людей изображением потайной двери и не открывать ее... просто нельзя. © Jonglier1 / Reddit
- Она просто застряла в Нарнии. © unknown author / Reddit
А вы хотели бы, чтобы у вас дома была секретная комната за шкафом или какой-нибудь потайной ход?
Фото на превью wartfairy / Reddit
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