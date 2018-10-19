15 творений горе-дизайнеров, которых воображение завело куда-то не туда
Когда дизайнер теряет бдительность, его бурное воображение вырывается на волю и создает вещи, существование которых невозможно объяснить с рациональной точки зрения: темнокожих утят-хипстеров с накачанными бицепсами, стены с имитацией ржавчины и психоделические ковры. Остается только смотреть и удивляться.
AdMe.ru собрал творения тех, кто не сумел совладать со своей разбушевавшейся фантазией.
Это не ржавчина, а дизайн
Хот-дог и пицца: 2 в 1. Что дальше? Арбуз с вареньем? Оливье со взбитыми сливками?
И как пить из нее прикажете?
После поцелуя он превратится в прекрасного принца. Но это не точно
«Туалет в Тайване. Куда мне идти?»
«Удобная» скамеечка на станции метро
Эти медвежьи лапы выглядят немного подозрительно
Тарелка для очень аккуратных едоков
Пусть первым этот пандус испытает тот, кто его построил
Почему у этого миньона один глаз, но две брови?
Вообще-то это ковер с изображением фламинго
Зима близко
Когда завалялась парочка ненужных дверей
«Давно мечтал побывать в Аариже»
Когда нужно похудеть очень быстро
Бонус № 1: Художник создает фальшивые этикетки для товаров, и люди по-настоящему хотят купить их!
«Пончо для разведенных. Дай миру знать, что ты снова один! Водонепроницаемое, с капюшоном. Надевай в офис, фитнес-зал, бар и вообще везде».
Бонус № 2: Когда упаковку для мяса создает веган
«Рожден, чтобы стать едой».
Какое из этих творений горе-дизайнеров заставило вас воскликнуть: «Ну зачем?»
Фото на превью Ryuj1san / Reddit