15 творений горе-дизайнеров, которых воображение завело куда-то не туда

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда дизайнер теряет бдительность, его бурное воображение вырывается на волю и создает вещи, существование которых невозможно объяснить с рациональной точки зрения: темнокожих утят-хипстеров с накачанными бицепсами, стены с имитацией ржавчины и психоделические ковры. Остается только смотреть и удивляться.

AdMe.ru собрал творения тех, кто не сумел совладать со своей разбушевавшейся фантазией.

Это не ржавчина, а дизайн

Хот-дог и пицца: 2 в 1. Что дальше? Арбуз с вареньем? Оливье со взбитыми сливками?

И как пить из нее прикажете?

После поцелуя он превратится в прекрасного принца. Но это не точно

«Туалет в Тайване. Куда мне идти?»

«Удобная» скамеечка на станции метро

Эти медвежьи лапы выглядят немного подозрительно

Тарелка для очень аккуратных едоков

Пусть первым этот пандус испытает тот, кто его построил

Почему у этого миньона один глаз, но две брови?

Вообще-то это ковер с изображением фламинго

Зима близко

Когда завалялась парочка ненужных дверей

«Давно мечтал побывать в Аариже»

Когда нужно похудеть очень быстро

Бонус № 1: Художник создает фальшивые этикетки для товаров, и люди по-настоящему хотят купить их!

«Пончо для разведенных. Дай миру знать, что ты снова один! Водонепроницаемое, с капюшоном. Надевай в офис, фитнес-зал, бар и вообще везде».

Бонус № 2: Когда упаковку для мяса создает веган

«Рожден, чтобы стать едой».

Какое из этих творений горе-дизайнеров заставило вас воскликнуть: «Ну зачем?»