15+ товаров, которые мы лишили фирменного стиля, чтобы показать, как цвет влияет на покупателей

Цвет сильно влияет на наши эмоции. А эмоции, в свою очередь, играют важную роль в том, как мы ведем себя как потребители. Неслучайно многие мировые компании при разработке своих продуктов учитывают психологию цвета, чтобы создавать нужные ассоциации в умах своих клиентов. Например, фирменный красный цвет популярной газировки означает, что этот продукт связан с позитивными эмоциями, весельем и энергией. А когда мы видим знаменитые золотые арки на красном фоне, то также думаем о счастье, оптимизме и, да, о картофеле фри.