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15+ товаров, которые мы лишили фирменного стиля, чтобы показать, как цвет влияет на покупателей

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Цвет сильно влияет на наши эмоции. А эмоции, в свою очередь, играют важную роль в том, как мы ведем себя как потребители. Неслучайно многие мировые компании при разработке своих продуктов учитывают психологию цвета, чтобы создавать нужные ассоциации в умах своих клиентов. Например, фирменный красный цвет популярной газировки означает, что этот продукт связан с позитивными эмоциями, весельем и энергией. А когда мы видим знаменитые золотые арки на красном фоне, то также думаем о счастье, оптимизме и, да, о картофеле фри.

Мы в AdMe.ru решили представить, как будут выглядеть упаковки знакомых всем товаров, если полностью лишить их фирменных цветов. Согласитесь, если бы все продукты на магазинных полках были двухцветными, то и выбирали бы мы их совсем иначе.

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А вы согласны, что именно яркий цвет упаковки заставляет нас покупать определенный товар?

Фото на превью cookelma / Depositphotos.com, Pixabay
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