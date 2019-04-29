15+ молодых красавиц, которые возглавили список Forbes 2019

11 12

31

7.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ежегодно знаменитое издание Forbes публикует рейтинг молодых людей в возрасте до 30 лет, которые отличились своими достижениями. Жюри, несмотря на многолетний опыт, каждый раз приходится непросто: заявки прислали около 600 лидеров и каждый из них старается сделать в своей отрасли то, что не удавалось никому. Но итоги уже подведены, и в статье вы увидите представительниц прекрасного пола, которым отдали свое предпочтение авторитетные судьи.

AdMe.ru ознакомился с полным рейтингом и выбрал 17 запоминающихся девушек, которые нашли свою сферу деятельности, приносящую не только прибыль, но и удовольствие.

Даниэль Гизио

Даниэль Гизио (Danielle Guizio) открыла одноименную марку уличной одежды в 2014 году, имея бюджет всего $ 400, и первой ее линией стали футболки с принтами, которые были тут же распроданы. Сегодня ассортимент одежды гораздо шире, а среди ее клиентов — топ-модели Белла Хадид, Хейли Болдуин, Кендалл и Кайли Дженнер, певица Ариана Гранде и актриса Софи Тернер.

Сара Штаудингер

В 2015 году Сара Штаудингер (Sarah Staudinger) попросила друзей и семью помочь ей с запуском собственного бренда женской одежды. И первая попытка была неудачной — бизнес прогорел. Но девушка попробовала еще раз, и не зря. Сегодня многие вещи Сары, которые известны под маркой STAUD, — хит среди знаменитостей, а доход в 2018 году составил $ 20 млн, что в 5 раз превосходит результаты 2017 года. Неплохо для второй попытки, не правда ли?

Сара Деку

В 2016 году весь мир узнал о девушке, которой не существует, — Лил Микела. Лил, несмотря на то что это вымышленный цифровой персонаж, собрала более 1,5 млн подписчиков, стала популярной моделью, певицей и была названа одной из самых влиятельных личностей в интернете за все время. А в 2018 году стало известно, кому принадлежит этот стартап, — 27-летней Саре Деку (Sara DeCou).

Сики Мо

Сики Мо (Siqi Mou) — соучредитель и генеральный директор HelloAva. Компания с помощью искусственного интеллекта разрабатывает программу по индивидуальному уходу за кожей для каждого клиента. Также девушка является профессиональным пианистом и работает в Карнеги-холле.

Комал Ахмад

Жизнь Комал Ахмад (Komal Ahmad) изменил один обед с бездомным ветераном — мужчина, который только что вернулся из Ирака, не ел в течение 3 дней. Ахмад попросила столовую своей школы пожертвовать лишнюю еду местным приютам, но ей отказали, объяснив, что это слишком большая ответственность. Однако девушка не смогла смириться с этой ситуацией и основала компанию Copia — благодаря удобной логистике теперь предприниматели, которые были вынуждены выбрасывать лишние, но хорошие продукты, могут помочь нуждающимся.

Майя Френч

В наши дни на растительной основе можно сделать практически любой продукт: курицу, индейку, гамбургеры. Но Майя Френч (Maya French) первая, кому удалось сделать вкусный веганский протеиновый напиток. Эта идея пришла к девушке в 2013 году, после того как у нее появилась непереносимость лактозы и она не могла найти хороший спортивный коктейль, чтобы пить после тренировок. Сейчас ее продукцию Koia можно найти в 4 000 магазинов по всей Америке, а прибыль составляет $ 10 млн в год.

Карли Стейн

В 2012 году Карли Стейн (Carly Stein) была в Италии и пошла в местную аптеку, чтобы купить лекарство от тонзиллита. Там она нашла натуральные средства с пчелиным прополисом. Тогда ей и пришла идея запустить производство аналогичного товара в США. Эти мысли не давали ей покоя, и спустя 4 года Карли все же уволилась с работы и стала строить собственный бизнес под названием Beekeeper’s Naturals. Сейчас ее спрей для горла с прополисом входит в пятерку самых популярных продуктов от простуды и гриппа на Amazon, а компания расширила свою линейку полезных средств.

Карисса Боднар

Карисса Боднар (Karissa Bodnar) была разработчиком продукции L’Oréal, но после того как ее близкая подруга умерла в возрасте 24 лет, девушка решила запустить свою линию чистой косметики без токсинов, которой могли бы пользоваться все женщины, не беспокоясь за свое здоровье. Спустя 4 года продукция фирмы Thrive Causemetics нашла своих многочисленных поклонников, а самым популярным продуктом стала тушь, которая продается каждые 9 секунд.

Кимберли Хо

Кимберли Хо (Kimberley Ho) работала на Уолл-стрит инвестором в сфере потребительских товаров и знала, как выглядят изнутри многие косметические производства. Кимберли понимала, что на рынке не хватает безопасных и натуральных продуктов, и ​​решила сама занять эту нишу, запустив линию нетоксичных средств по уходу за детской кожей Evereden. С момента появления в марте 2018 года прибыль компании составила $ 2 млн, а ее продукты получили престижные премии от Bobbi Brown и Vogue.

Жасмин Джонс

Наблюдая за своей бабушкой, которая боролась с раком груди, Жасмин Джонс (Jasmine Jones) удивлялась, почему на рынке нет бюстгальтеров для женщин после мастэктомии. Она решила восполнить этот пробел и запустила марку Cherry Blossom Intimates. В магазине используются 3D-технологии для сканирования грудной клетки после мастэктомии, а затем создается индивидуальный протез.

Лиза Коши

Лизе Коши (Liza Koshy) всего 23 года, а оба ее канала на YouTube имеют в сумме более 2,5 млрд просмотров. Отличительна черта ее видеороликов - активная мимика, быстрый темп речи и желание выглядеть настолько смешно, насколько это возможно. Но при этом девушка поднимает серьезные темы, которые близки многим, и именно это делает ее такой популярной. Также в 2017 году Лиза вела прямую трансляцию с вручения премии "Золотой глобус", которую посмотрели 2,7 млн человек в твиттере. Это стало рекордом для медиапространства.

Камила Кабельо

Камила Кабельо (Camila Cabello) — кубино-американская певица, получившая известность после участия в телевизионном шоу The X Factor в 2012 году. Ее сольный альбом вышел в январе 2018 года и попал на 1-е место в Billboard 200, а песня Havana возглавила чарты во многих странах. Камила стала первой певицей за 15 лет, чьи песня и альбом одновременно занимали 1-е место в чатах.

Надя Масри

Надя Масри (Nadia Masri) — дочь сирийских и украинских эмигрантов, которой пришлось много учиться и работать, чтобы иметь возможность поступить в Гарвардскую летнюю школу. Там она стала изучать современные технологии продвижения и пыталась как можно лучше понять желания потребителей. В 2018 году Надя запустила мобильное приложение Perksy, цель которого — исследование рынка: пользователи получают баллы, подарочные карты и скидки после прохождения опросов, а крупные компании (например, такие как Pepsi) платят до $ 300 тыс. в год, чтобы их анкеты отображались и они могли получить обратную связь.

Искра Лоуренс

Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) — супермодель и один из выдающихся лидеров бодипозитива. Девушка выступает за реалистичные стандарты красоты, запрещает ретушировать ее снимки даже глянцевым изданиям и ведет сайт Runway Riot для женщин всех форм и размеров, которые хотят выглядеть роскошно. Ее работа принесла ей место в списке 100 самых влиятельных женщин мира в рейтинге BBC, а ее собственный капитал составляет более $ 2 млн.

Конна Уокер

Конна Уокер (Conna Walker) основала марку собственной одежды под названием House of CB в 17 лет, заняв у своего отца $ 3 880. Сейчас у девушки более 40 торговых точек, 2,5 млн подписчиков в социальных сетях и прибыль $ 15 млн за 2018 год. Ее основная цель — дать работу и необходимую поддержку женщинам.

Сивен Чжан

Сивен Чжан (Xiwen Zhang) основала в 2016 году бренд солнцезащитных очков, которым заинтересовались знаменитости и даже сама Бейонсе. Сегодня солнцезащитные очки ручной работы For Art’s Sake продаются более чем в 600 магазинах в 45 странах, и розничная цена составляет около $ 200.

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой (Anya Taylor-Joy) получила известность благодаря главной роли в фильме Роберта Эггерса «Ведьма» в 2015 году. Эта малобюджетная картина ($ 5 млн), от которой не ждали особых результатов, принесла девушке неожиданный доход в $ 40,4 млн. После Аня ушла в модельный бизнес, но вскоре вернулась в кинематограф и теперь отдает предпочтение ролям в триллерах, таких как «Морган» и «Сплит».

А вы когда-нибудь задумывались о своем призвании? Смогло бы оно принести доход?