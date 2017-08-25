15 идей для идеального порядка в ванной комнате

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Каждый наш день начинается и заканчивается в ванной, поэтому очень важно, чтобы все там было красиво и эргономично. Создать уют можно в любом уголке дома, и ванная комната не исключение.

AdMe.ru собрал несколько отличных идей, которые не требуют больших затрат и преобразят любую ванную.

Использование пространства под ванной

Ванна с откидными дверцами позволит удобно разместить разные мелочи, не создавая беспорядка.

Полка над дверью

Полка, подвешенная над входной дверью, создает дополнительное место для хранения полезных мелочей.

Стеклянные банки

Обычные стеклянные банки отлично подходят для хранения мелких принадлежностей. Можно поставить их на полку или закрепить на стене.

Хранение косметики

Косметические средства, которые должны быть всегда под рукой, удобно хранить в многоярусных конфетницах.

Держатели для полотенец

Полотенца можно повесить не только на стены, но и на дверь: просто закрепите несколько держателей друг над другом.

Используем дверцы

Дверцы шкафчиков в ванной тоже можно использовать для хранения различных вещей. Нужно лишь установить на них небольшие полки.

Стеллаж

Альтернативой привычным шкафчикам и полкам может послужить удобный стеллаж. Нужно лишь выбрать вариант, подходящий габаритам вашей ванной комнаты.

Оригинальные ведерки

В небольшие ведерки, подвешенные возле зеркала, удобно сложить расчески, фен, кисти и много других вещей.

Хранение приборов для волос

Труба из ПВХ идеально подойдет для хранения громоздких приборов вроде фена или утюжка для волос.

Детские игрушки

Специальный мешок для детских игрушек удобно крепится к стене, позволяя стечь лишней воде.

Новая жизнь кашпо

Цветочные горшки отлично подойдут для хранения мелочей в ванной, а еще они сделают интерьер уютнее.

Использование ниши

Если в вашей ванной есть свободная ниша, ее можно использовать под полки. Для хранения полотенец, например.

Крючки для душа

Благодаря удобным крючкам косметические средства и полотенца всегда будут под рукой.

Металлическая корзина

Металлическая корзина, прикрепленная к стене или боковой поверхности шкафа, решит проблему с хранением вещей в маленькой ванной.

Пространство под раковиной

Если под раковиной осталось свободное место, стоит его использовать: закрепите там полку или поставьте небольшой стеллаж.