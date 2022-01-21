14 наших звезд с таким крутым чувством стиля, что они могли бы дать фору дивам Голливуда

Нередко образы знаменитостей перекликаются между собой. При этом почти никогда нельзя угадать, кто кем вдохновился. Хотя это и ни к чему. Ведь главное в платье — женщина, которая надевает его.

Мы в AdMe.ru наткнулись на 14 случаев, когда нашим и зарубежным звездам приглянулись очень похожие наряды, но героини преподнесли их совершенно по-разному. Давайте сравним, кто из них смотрится эффектнее.

Моника Беллуччи и Лолита

Зои Кравиц и Светлана Ходченкова

Алессандра Амбросио и Зара

Хайди Клум и Нюша

Кэмерон Диас и Ксения Собчак

Гвинет Пэлтроу и Ольга Бузова

Кара Делевинь и Алсу

Селена Гомес и Светлана Лобода

София Вергара и Виктория Лопырева

Кэти Перри и Жасмин

Леди Гага и Кристина Орбакайте

Энн Хэтэуэй и Ани Лорак

Пенелопа Крус и Любовь Успенская

Ева Лонгория и Анна Семенович

Какой образ понравился вам больше всего?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.