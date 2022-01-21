14 наших звезд с таким крутым чувством стиля, что они могли бы дать фору дивам Голливуда
Нередко образы знаменитостей перекликаются между собой. При этом почти никогда нельзя угадать, кто кем вдохновился. Хотя это и ни к чему. Ведь главное в платье — женщина, которая надевает его.
Мы в AdMe.ru наткнулись на 14 случаев, когда нашим и зарубежным звездам приглянулись очень похожие наряды, но героини преподнесли их совершенно по-разному. Давайте сравним, кто из них смотрится эффектнее.
Моника Беллуччи и Лолита
Зои Кравиц и Светлана Ходченкова
Алессандра Амбросио и Зара
Хайди Клум и Нюша
Кэмерон Диас и Ксения Собчак
Гвинет Пэлтроу и Ольга Бузова
Кара Делевинь и Алсу
Селена Гомес и Светлана Лобода
София Вергара и Виктория Лопырева
Кэти Перри и Жасмин
Леди Гага и Кристина Орбакайте
Энн Хэтэуэй и Ани Лорак
Пенелопа Крус и Любовь Успенская
Ева Лонгория и Анна Семенович
Какой образ понравился вам больше всего?
Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью PacificCoastNews / East News, East News
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