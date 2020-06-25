13 вещей, которые влетят в копеечку, но с лихвой отработают потраченные на них деньги

В погоне за экономией мы часто совершаем необдуманные покупки, которые лишь на первый взгляд приносят нам выгоду, но в долгосрочной перспективе плачевно сказываются и на нашем благосостоянии, и на качестве жизни. Именно поэтому иногда стоит переплатить за товар или услугу, чтобы сэкономить в будущем.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие дорогие приобретения стоят потраченных средств. Эти вещи не только прослужат вам целую вечность, но и помогут здорово сэкономить.

Дорогая обувь

Может показаться, что покупка недорогой обуви — это вполне разумное решение. Однако ухваченные на распродаже за бесценок туфли в итоге могут обойтись нам в несколько раз дороже качественной пары. Посчитайте, сколько денег ежегодно вы тратите на пластыри, дезодоранты для ног и прочие средства по уходу за стопами. С качественной обувью можно снизить эти расходы в несколько раз. В итоге вы не переплатите, а, наоборот, сэкономите приличную сумму. Но самое главное — туфли с устойчивой колодкой помогут вам избежать серьезных проблем с суставами и позвоночником. Да и на педикюр вы будете ходить намного реже, так как забудете о мозолях.

Кофемашина

Средняя стоимость чашки кофе в России на октябрь 2019 года составляла ₽ 125. А средняя цена кофемашины — ₽ 7 200, при этом одна капсула для кофе обходится примерно в ₽ 21. Если каждый день в течение года готовить по 1 чашке бодрящего напитка с помощью кофемашины, то 1 порция кофе будет стоить всего ₽ 40,73, что в 3 раза дешевле средней рыночной стоимости. При этом чем больше вы будете использовать эту кухонную технику, тем дешевле будет стоить чашка кофе. Вывод простой: кофемашина — выгодное вложение, особенно для кофеманов, которые за день могут выпить по несколько чашек любимого напитка.

Электрическая зубная щетка

Качество чистки зубов напрямую зависит от времени, затраченного на эту процедуру. Так, стоматологи рекомендуют чистить зубы в течение минимум 2 минут, при этом большинство людей тратят на это всего около 46 секунд. И дело вовсе не в лени: нас попросту подводит чувство времени. Встроенный в электрическую щетку таймер позволяет понять, достаточно ли тщательно мы почистили зубы или нет. Исследования показывают, что у людей, использующих электрические щетки, меньше налета на зубах, а десны более здоровые. Следовательно, они посещают стоматологов намного реже. Таким образом, однажды обзаведясь электрической щеткой, вы можете здорово сэкономить на услугах дантистов.

Базовая одежда

С распространением так называемой быстрой моды (fast fashion) у многих из нас развилось привыкание к доступным трендовым вещам. Но мы не замечаем одну маленькую деталь: такая одежда совсем не окупается в долгосрочной перспективе и обходится нам очень дорого. Гораздо выгоднее и разумнее вкладывать деньги в качественные базовые вещи, которые способны выдержать испытание временем и противостоять капризам моды. Но это не значит, что нужно забывать о тенденциях. Имея хороший базовый гардероб, вы можете каждый сезон освежать его актуальными вещами без сильного удара по кошельку.

Ортопедический матрас

Мы постоянно слышим, что сон очень важен для здоровья человека. Но еще важнее то, на чем мы спим. Так, ортопедический матрас способен снизить уровень стресса, снять боль в мышцах и в целом улучшить состояние здоровья. А вот вышедший из строя матрас может стать причиной целого букета заболеваний: от боли в суставах до аллергии.

Мультиварка

Мультиварка является отличным выбором для тех, кто любит здоровую пищу, но при этом не умеет готовить или не имеет достаточно свободного времени. Тем более что сейчас появились современные модели, которыми можно управлять дистанционно. То есть, по сути, прибор будет готовить еду за вас, даже когда вы будете далеко от дома. Все, что нужно, — это заранее «заправить» мультиварку, настроить нужную программу и следить за процессом с помощью мобильного приложения. И вечером вас будет ждать горячий полезный ужин. Представьте, как здорово можно сэкономить на сервисах по доставке еды. А еще мультиварка потребляет меньше энергии, чем плита или духовка. Получается двойная экономия.

Бутылка для воды со встроенным фильтром

Сегодня многоразовая бутылка для воды имеется почти у каждого, но мы предлагаем обратить внимание на ее усовершенствованную версию — бутылку со встроенным фильтром. С помощью этого прибора вы можете в течение всего дня наслаждаться очищенной водой, при этом не потратив ни копейки и не причинив вреда окружающей среде. Но, покупая такой фильтр, обращайте внимание на ее вид, так как одни бутылки фильтруют только очищенную городскую воду, другие же способны очистить даже непитьевую воду, поэтому могут стать настоящей находкой для путешественников.

Кожаный ремень

Хороший кожаный ремень может стоить в несколько раз дороже моделей из кожзама, но зато и прослужит он намного дольше, поэтому очевидно, что аксессуар из натуральной кожи — это отличное вложение денег.

Подставка для ноутбука

Все мы любим смотреть сериалы, валяясь в постели. А некоторые даже умудряются так работать. Все бы ничего, но эта, казалось бы, невинная привычка может привести к тому, что из-за постоянного перегрева ваш ноутбук очень быстро выйдет из строя. А с подставкой для ноутбука можно наслаждаться интересным контентом, не вылезая из кровати, и при этом без всякого вреда для гаджета и кармана.

Дорогая стрижка

Одной из причин появления секущихся кончиков является стрижка тупыми ножницами. Дорогие салоны почти никогда не экономят на своих материалах и инструментах, и шанс столкнуться с пренебрежением и непрофессионализмом там практически равен нулю. Поэтому, если не хотите переплачивать и через пару недель вновь возвращаться в парикмахерскую, чтобы «подровнять кончики», доверяйте свои волосы профессионалам и никогда не пытайтесь экономить на услугах парикмахера.

Качественное нижнее белье

В идеале лучше иметь в гардеробе белье на все случаи жизни, но если бюджет ограничен, то мы советуем в первую очередь приобрести базовые модели. Удобное белье из натуральных тканей прослужит гораздо дольше, да и сочетать его с любой одеждой будет намного легче. А вот некачественные бюстгальтеры и трусики из недышащих материалов чреваты различными проблемами со здоровьем и неожиданными тратами.

Вакууматор

Этот чудо-прибор для упаковки продуктов — настоящая находка для дома. Просто представьте, сколько еды мы выбрасываем каждый день. А если у вас дома есть такой помощник, вы можете продлить срок хранения любимых продуктов и здорово сэкономить на этом. Помимо всего прочего, вакууматор также предотвращает смешивание запахов и является незаменимым при хранении специй, трав и чая.

Лазерная эпиляция

Сегодня существует множество видов аппаратной эпиляции, но при этом большинство девушек до сих пор отдают предпочтение восковой. Да, одна процедура такой эпиляции стоит намного дешевле, но на шугаринг нужно ходить чуть ли не всю жизнь, а более затратная лазерная эпиляция обещает избавить от нежелательных волос за 8–12 сеансов. Таким образом, с помощью нехитрого подсчета можно установить, что лазерная эпиляция в долгосрочной перспективе намного выгоднее более дешевых альтернатив. А еще она почти безболезненна и, как утверждают специалисты, здорово улучшает качество кожи и избавляет от вросших волос.