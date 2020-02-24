13 крутых и неочевидных цветовых сочетаний в одежде, о которых большинство девушек даже не подозревает
Немногие люди рискуют каждый день носить цветные вещи. Кто-то привык к нейтральной гамме из-за дресс-кода на работе, а кто-то попросту не знает, что с чем сочетать и как носить. Хотя на самом деле все не так сложно, как кажется. Нужно лишь запомнить несколько цветных сочетаний, которые беспроигрышно выглядят в любом комплекте.
Мы в AdMe.ru составили небольшую шпаргалку для тех, кто до сих пор боится цветных вещей, и подсмотрели у стритстайлеров примеры контрастных сочетаний в одежде. Запоминайте и пользуйтесь.
Желтый + голубой
© Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News © Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News
Сочетание насыщенного желтого и яркого голубого выглядит дерзко, а при сочетании пастельных оттенков — более нежно. Также хорошо будут сочетаться темные оттенки синего и глубокие оттенки желтого.
Синий + красный
© Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News © Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News
В пределах одной насыщенности можно сочетать любые цвета. Например, яркий красный и яркий синий отлично смотрятся вместе.
Голубой + зеленый
© Stefano Costantino / MEGA / Mega Agency / East News © Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News
Все цвета одной температуры хорошо сочетаются между собой. Например, хорошо смотрятся вместе теплые оттенки голубого и зеленого или холодные и приглушенные оттенки тех же цветов.
Желтый + фиолетовый
© Nicola Gleichauf / SIPA / Sipa Press Russia / East News © Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News
На фиолетово-желтые сочетания решаются немногие. Возможно, потому что комплект в этих цветах всегда привлекает к себе внимание и выглядит очень ярко.
Пастельный голубой или фиолетовый + нежно-розовый
© Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News © Belrose Mila / ABACA / Abaca / East News
При сочетании нежных оттенков розового, фиолетового и голубого получаются воздушные, очень женственные образы.
Зеленый + красный
© Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News © Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News
Зеленый и красный в любых пропорциях выглядит очень ярко и по праву считается одним из самых контрастных сочетаний.
Зеленый + фиолетовый
© Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca /East News © Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA/ Abaca / East News
В первом фиолетово-зеленом комплекте цвета более приглушенные, затемненные. Во втором — более светлые и разбеленные, пастельные. Благодаря цветам со схожей насыщенностью, комплекты смотрятся органично.
Оранжевый + синий
© Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News © www.fashionpps.com / Photoshot / East News
Сине-оранжевое сочетание может выглядеть очень дерзко и очень мило — многое зависит от цветовой насыщенности. Яркие цвета в первом образе делают его смелым и немного вызывающим, пастельные оттенки во втором — добавляют нежности.
Розовый + зеленый
Розовый отлично сочетается со светло-зеленым, так же как и красный. Вне зависимости от их количества в образе, вместе они всегда выглядят живо и очень свежо.
Синий или голубой + фиолетовый
Синий и фиолетовый хорошо гармонируют между собой, если использовать цвета схожей температуры или насыщенности. На этом примере видно, как цвет влияет на восприятие образов. Более теплые и светлые оттенки облегчают образ, а более холодные и приглушенные цвета делают образ более сдержанным и деловым.
Желтый + зеленый
© www.fashionpps.com / Photoshot / East News © Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News
Желтый и зеленый — родственные цвета, расположенные рядом на цветовом круге. Поэтому они хорошо дополняют друг друга вне зависимости от их количества в образе.
Любой цвет + его оттенки
Любой цвет сочетается сам с собой и со своими оттенками. Для того чтобы создать монохромное сочетание, при составлении комплекта достаточно взять за основу один цвет и выбирать вещи в рамках его насыщенности, применяя более темные или светлые его оттенки. Образ будет выглядеть интереснее, если использовать в нем ткани разных фактур: кожу, мех, кружево и т. д.
Цвет + его оттенок с принтом
© www.fashionpps.com / Photoshot / East News © Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News
Комплект, составленный из вещей одного цвета, может выглядеть интереснее также за счет принта. Добавьте к монохромному луку полосатую или клетчатую деталь, используйте аксессуары с анималистичным рисунком или принтом «гусиная лапка» — и тогда самые скучные образы заиграют по-новому.
Часто ли вы носите цветные вещи? Или предпочитаете им беспроигрышные черно-бело-серые сочетания?
Фото на превью Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News