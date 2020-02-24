13 крутых и неочевидных цветовых сочетаний в одежде, о которых большинство девушек даже не подозревает

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Немногие люди рискуют каждый день носить цветные вещи. Кто-то привык к нейтральной гамме из-за дресс-кода на работе, а кто-то попросту не знает, что с чем сочетать и как носить. Хотя на самом деле все не так сложно, как кажется. Нужно лишь запомнить несколько цветных сочетаний, которые беспроигрышно выглядят в любом комплекте.

Мы в AdMe.ru составили небольшую шпаргалку для тех, кто до сих пор боится цветных вещей, и подсмотрели у стритстайлеров примеры контрастных сочетаний в одежде. Запоминайте и пользуйтесь.

Желтый + голубой

Сочетание насыщенного желтого и яркого голубого выглядит дерзко, а при сочетании пастельных оттенков — более нежно. Также хорошо будут сочетаться темные оттенки синего и глубокие оттенки желтого.

Синий + красный

В пределах одной насыщенности можно сочетать любые цвета. Например, яркий красный и яркий синий отлично смотрятся вместе.

Голубой + зеленый

Все цвета одной температуры хорошо сочетаются между собой. Например, хорошо смотрятся вместе теплые оттенки голубого и зеленого или холодные и приглушенные оттенки тех же цветов.

Желтый + фиолетовый

На фиолетово-желтые сочетания решаются немногие. Возможно, потому что комплект в этих цветах всегда привлекает к себе внимание и выглядит очень ярко.

Пастельный голубой или фиолетовый + нежно-розовый

При сочетании нежных оттенков розового, фиолетового и голубого получаются воздушные, очень женственные образы.

Зеленый + красный

Зеленый и красный в любых пропорциях выглядит очень ярко и по праву считается одним из самых контрастных сочетаний.

Зеленый + фиолетовый

В первом фиолетово-зеленом комплекте цвета более приглушенные, затемненные. Во втором — более светлые и разбеленные, пастельные. Благодаря цветам со схожей насыщенностью, комплекты смотрятся органично.

Оранжевый + синий

Сине-оранжевое сочетание может выглядеть очень дерзко и очень мило — многое зависит от цветовой насыщенности. Яркие цвета в первом образе делают его смелым и немного вызывающим, пастельные оттенки во втором — добавляют нежности.

Розовый + зеленый

Розовый отлично сочетается со светло-зеленым, так же как и красный. Вне зависимости от их количества в образе, вместе они всегда выглядят живо и очень свежо.

Синий или голубой + фиолетовый

Синий и фиолетовый хорошо гармонируют между собой, если использовать цвета схожей температуры или насыщенности. На этом примере видно, как цвет влияет на восприятие образов. Более теплые и светлые оттенки облегчают образ, а более холодные и приглушенные цвета делают образ более сдержанным и деловым.

Желтый + зеленый

Желтый и зеленый — родственные цвета, расположенные рядом на цветовом круге. Поэтому они хорошо дополняют друг друга вне зависимости от их количества в образе.

Любой цвет + его оттенки

Любой цвет сочетается сам с собой и со своими оттенками. Для того чтобы создать монохромное сочетание, при составлении комплекта достаточно взять за основу один цвет и выбирать вещи в рамках его насыщенности, применяя более темные или светлые его оттенки. Образ будет выглядеть интереснее, если использовать в нем ткани разных фактур: кожу, мех, кружево и т. д.

Цвет + его оттенок с принтом

Комплект, составленный из вещей одного цвета, может выглядеть интереснее также за счет принта. Добавьте к монохромному луку полосатую или клетчатую деталь, используйте аксессуары с анималистичным рисунком или принтом «гусиная лапка» — и тогда самые скучные образы заиграют по-новому.