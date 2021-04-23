13 деталей, с помощью которых можно создать «дорогой» интерьер, даже если вы находитесь в режиме экономии

Роскошный интерьер можно создать разными способами. И вовсе не обязательно тратить на это целое состояние. Нужно лишь гармонично и со вкусом подобрать предметы декора, благодаря которым ваш дом заиграет новыми красками и будет выглядеть изысканно.

AdMe.ru расскажет о том, как в обычной квартире воссоздать обстановку лучших 5-звездочных отелей и поразить ваших гостей стильным интерьером как с обложки.

1. Напольное зеркало

Изысканные большие напольные зеркала прекрасно впишутся и в просторную гостиную, и в компактную спальню, и в крошечную ванную. Выберите подходящий дизайн, форму и размер. Рама пусть будет выполнена в том же стиле, что и мебель, — и в одно мгновение ваш дом преобразится.

2. Мягкая мебель ярких цветов

Серый однотонный интерьер обречен выглядеть банально, скучно и просто, как будто создан на скорую руку. Попробуйте поэкспериментировать! Яркие акценты придадут комнате элегантности, как в дорогом отеле.

3. Отдельно стоящая овальная ванна

Ванная комната давно перестала быть помещением для принятия водных процедур по-быстрому. Это место для восстановления сил и душевного равновесия после активного трудового дня. Именно поэтому мы стараемся тщательно продумывать его дизайн. И конечно, в центре внимания здесь оказывается сама ванна. А если вы хотите идти в ногу с дизайнерскими трендами, то сделайте выбор в пользу отдельно стоящей овальной ванны: они сейчас на пике популярности.

4. Медные элементы в интерьере

Использование медных деталей в декоре придаст помещению благородный шик и презентабельность. Этот металл будет эффектно смотреться и в санузле, и в гостиной, и в спальне.

5. Мебель из слэбов

Слэб (от английского slab — «пластина») — это спилы цельных кусков дерева. У такой мебели есть 2 основные особенности: исключительный внешний вид (нестандартный столик точно станет центром притяжения для всей семьи) и долговечность. Изделия из слэбов очень прочные, поэтому прослужат вам не одно десятилетие и могут передаваться из поколения в поколение.

6. Прикроватная банкетка

Верный способ не просто украсить обычную спальню, а воссоздать в ней атмосферу изысканных 5-звездочных отелей — расположить у изножья кровати элегантную банкетку. Этот декоративный элемент станет настоящей изюминкой вашей комнаты.

7. Обеденный стол у окна

Что может быть приятнее, чем утренняя чашечка кофе или чая у окна? Заряд положительных эмоций на весь день обеспечен. Декорируйте по своему вкусу окно, повесьте красивые шторы, добавьте зелени на подоконник — и вуаля: вы придали помещению французский шарм и уют.

8. Необычные сервировочные подставки

Еще одна хитрость, с помощью которой можно без особых усилий добавить лоска семейному застолью и восхитить своих домочадцев и гостей, — использование специальных сервировочных аксессуаров. Украсив обеденный стол фуршетными подставками и этажерками, вы сможете придать блюдам изысканный и утонченный вид.

9. Произведения современного искусства на стене

Пустые стены в доме выглядят скучными и холодными. Внесите немного креатива и добавьте в свой дом ярких акцентов. Но не забывайте: все хорошо в меру, и предпочтение в декоре лучше отдавать более современным произведениям искусства.

10. Растения в крупных напольных кашпо

Живые растения будут смотреться намного эффектнее, если правильно подобрать им «домик». Современное напольное кашпо — это гораздо больше, чем просто емкость для цветов. Этот предмет обогатит ваш интерьер, а зелень растений добавит вашему дому изящества и утонченности.

11. Потолочные прикроватные светильники вместо классических бра

Какие ассоциации возникают у вас, когда мы говорим о потолочных светильниках? Наверняка большинство из вас представили люстру в центре комнаты. Но современные веяния в оформлении помещений позволяют использовать этот предмет менее традиционно: например, подвесить светильник над прикроватной тумбой. Такое решение придаст вашей спальне легкости и шарма.

12. Посуда нестандартной формы

Если заменить простую посуду на емкости нестандартной формы, кухня будет выглядеть роскошно, и даже старые добрые котлетки с пюре станут похожи на блюдо от шефа в мишленовском ресторане. Попробуйте добавить в повседневную сервировку своего стола такую изюминку, и вы заметите, как преобразится ваша кухня.

13. Сочетание разных текстильных фактур в спальне и гостиной

Какая хозяйка не хочет, чтобы интерьер ее дома был элегантным, ярким и современным? Воплотить это желание в жизнь очень просто: сочетание разнообразных текстильных фактур придаст обычной обстановке нотку изысканности. И чем их больше, тем интереснее получается пространство.

А какими способами вы преобразили бы свой интерьер?