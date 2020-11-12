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12 способов сделать ванную местом эстетического наслаждения. Мы подсмотрели их в крутых отелях

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В этом мире есть счастливчики, которые не снимают квартиры, а годами живут в отелях. Только представьте: красивый вид из окна, регулярная уборка, до мелочей продуманный интерьер, большая ванная и всегда чистые полотенца. Не жизнь, а сказка.

Мы в AdMe.ru и сами не прочь перекантоваться несколько лет в отеле Hilton, но подумали, что гораздо круче сделать собственное жилье более уютным и роскошным. Начать мы решили с ванной, а потому выведали, как отельерам удается превратить обычную комнату с умывальником и душем в произведение искусства.

1. Белые полотенца

© Gaoyang County Soft Textile Trading Co / Alibaba, © Depositphotos

В большинстве отелей вы не увидите цветастого постельного белья, разномастных полотенец, халатов и тапочек. А все потому, что вещи белого цвета куда более практичны. Их можно стирать при высокой температуре, они не выгорают и не линяют, к тому же выглядят очень чистыми и свежими.

Если не любите белый цвет, замените пестрые полотенца однотонными. Чтобы не запутаться, можно вышить на каждом полотенце первую букву имени владельца.

2. Мощный душ

© NearMoon / Amazon

Совсем не обязательно выкладывать стены дорогущей плиткой или менять всю сантехнику. Комната преобразится, если установить на душ современную дождевую лейку. Она и выглядит оригинально, и в использовании удобна. К тому же многие производители выпускают экономные модели, с которыми не придется переплачивать за воду.

3. Качественный коврик

© Honlaker Store / Aliexpress

Дешевые и потрепанные жизнью коврики испортят вид даже самой модной ванной. Лучше купить новый, но сразу подумать, как гармонично вписать его в интерьер. Привычную махровую подстилку с прорезиненным низом можно заменить на турецкий или персидский коврик. Ухаживать за такими изделиями придется больше, зато выглядят они по-королевски.

4. Функциональное зеркало

© Andrea Piacquadio / Pexels

Большое зеркало визуально увеличивает пространство, подчеркивает дизайн и выглядит роскошнее, чем маленькое и невзрачное. К тому же в нем удобно себя рассматривать. Если большое зеркало некуда повесить, просто поставьте рядом еще одно — увеличительное. Этим лайфхаком пользуются многие отели.

5. Красиво оформленное окно

© Depositphotos, © Depositphotos

К сожалению, не из каждой ванной комнаты открывается панорама моря или гор. А когда вид из окна оставляет желать лучшего, нужно включать режим маскировки. На помощь придут непрозрачные стеклопакеты, шторы с интересными держателями и горшки с растениями. Тот же бамбук выглядит оригинально и прекрасно переносит повышенную влажность.

Чтобы скрыть недостатки отделки и освежить комнату, повесьте на окно полупрозрачный тюль с драпировкой. Только следите, чтобы ткань не касалась пола и не контактировала с водой.

6. Порядок возле умывальника

© Depositphotos

Вместо кучи баночек в отелях ставят одноразовые упаковки с шампунями и красивые дозаторы. Дома мы держим куда больше вещей, но и их при желании можно красиво сложить. Предлагаем почерпнуть вдохновение в номерах фешенебельных отелей.

В Hotel Californian используют латунные подставки, которые прекрасно сочетаются с теплой цветовой гаммой комнаты.

А в The Vera моющие жидкости разливают по флаконам, подобранным под цвет и фактуру смесителей. Подставки выдержаны в том же стиле.

7. Правильное освещение

© Arley Bateca / Pexels, © Christa Grover / Pexels

Для удобства постояльцев в отелях используют основное и дополнительное освещение. Чаще всего светом выделяют зону у зеркала. Правда, делают это не при помощи стандартной круговой подсветки или рамки, а гораздо более интересным способом.

Самый простой вариант — плоские светильники, встроенные в стену справа и слева от зеркала. Если хватает места, можно установить подвесные лампы с металлическими держателями.

Обратите внимание на цветовую температуру приборов. Чем она выше, тем свет холоднее и тем больше ванная комната напоминает больничную палату. Специалисты советуют выбирать лампы с цветовой температурой до 3 000 К.

8. Внимание к мелочам

© reneereneee / Pexels, © cottonbro / Pexels

Даже самая скромная комната заиграет новыми красками, если разбавить интерьер яркими деталями. Можно купить фигурное мыло и плетеную корзину для полотенец, перелить шампунь в красивую емкость или взять красивую подставку вместо обычного стакана для зубных щеток.

Создать приятную атмосферу помогут ароматические свечи, вазы с живыми цветами или блюдце с лепестками роз возле умывальника. В некоторых отелях ванную украшают декоративными фигурками и даже антикварными предметами. Если у вас есть симпатичная статуэтка, почему бы не сделать так же?

9. Светлый минимализм

© leemelina08 / Pixabay

Отельеры стараются не перегружать интерьер обилием деталей и вычурным декором: все должно быть красиво и комфортно. Ванные часто оформляют в монохроме — такая отделка выглядит роскошно, но не навязчиво.

Очень стильно может выглядеть прием «белый по белому», при котором вся мебель и сантехника выдержана в белом цвете, а мелкие детали других оттенков связывают дизайн воедино. Если у вас маленькая ванная или плохое освещение, это идеальный вариант. Белый цвет визуально расширяет и «подсвечивает» пространство.

10. Натуральные материалы и расцветки

© SociopaT / Pikabu

Самые крутые отели делают ставку на натуральные оттенки и природные элементы. Кричащие цвета и «вырвиглазные» текстуры используют только в арт-отелях, а уж в обычной квартире они будут тем более неуместны.

Сохранить общую нейтральность дизайна, но не впасть в консерватизм поможет смешение минимализма и деревенского бохо. Во многих ванных отлично смотрятся столешницы под раковину из натурального дерева или камня. С декоративной функцией прекрасно справляются изделия из ротанга.

11. Интерьерные акценты

© Barna David / Pexels

Если минимализм и белый цвет кажутся слишком скучными, можно поэкспериментировать с отделкой. Например, покрасить в активный цвет не только стены, но и потолок. Пол при этом должен остаться нейтральным, иначе получится перебор. Еще один популярный прием — ванная, перекликающаяся по цвету и текстуре с плиткой на стенах или другими элементами интерьера.

Выигрышно смотрятся креативные обои: с анималистичными принтами, экзотическими пейзажами или произведениями искусства. Только не забывайте, что мелкий симметричный принт визуально сужает пространство. Если комната небольшая, выбирайте обои с крупным рисунком.

В декорировании можно использовать юмор и иронию. Например, в одном отеле обыграли охотничью тематику, скомбинировав обои с перепелками и крючки для полотенец в виде лисы.

Еще один излюбленный прием отельеров — игра с узорами и мозаикой. При помощи плиток разного размера и цвета можно выкладывать целые композиции. Никто не запрещает использовать сразу несколько видов плитки для отделки. В одном французском отеле их аж 3, и выглядит это очень стильно.

12. Максимальная практичность

© Jenna Hamra / Pexels

Жилое пространство в отелях подчиняется требованиям не только красоты, но и практичности. Ванную оформляют так, чтобы ее можно было быстро убрать перед приездом новых постояльцев. Такой подход облегчит жизнь и в собственном доме, поэтому стоит взять на вооружение несколько отельных лайфхаков.

  • Для отделки стен берут плитку с ровными краями и маленькими промежутками: ее легче мыть. Для большего удобства плитку лучше класть от пола и до самого потолка.
  • Навесные полки, которые занимают место и собирают пыль, прекрасно заменяются нишами в стенах.
  • Подвесные тумбы и сантехника упрощают мытье полов.

А у вас красивая ванная комната? Покажете фотографии отделки и своих дизайнерских решений?

Фото на превью Christa Grover / Pexels, Andrea Piacquadio / Pexels
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