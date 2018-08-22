12 примеров «умной» одежды, которая приходит на смену обычной

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Одежда должна быть не только красивой, но и функциональной, верно? Дизайнеры тоже так считают, а потому стремятся, кроме обычных функций, добавить одежде еще что-нибудь интересное. Только представьте, например, как полезен в повседневной жизни маленький кармашек в напульсниках для пробежки!

AdMe.ru расскажет об «умных» предметах одежды, которые наверняка привлекут ваше внимание.

Кошелек для бюстгальтера

Этот маленький кошелек поможет держать при себе наличные деньги во время путешествий. Так, даже если вы останетесь без сумки, у вас всегда будет определенное количество денег под рукой.

Кнопки, чтобы держать блузку

С помощью эти изящных кнопочек можно регулировать глубину декольте на блузках и платьях, благодаря чему одежда не будет спадать с плеч.

Удлинитель для талии

Хорошее решение для брюк или джинсов, которые отлично сидят по всей фигуре, за исключением талии. Небольшой кусочек ткани такого же оттенка будет незаметен и позволит вам чувствовать себя гораздо комфортнее в своей одежде.

Удлинитель для бюстгальтера

Если чашки бюстгальтера подошли идеально, но в обхвате он явно маловат, спасением станет специальный удлинитель. Он поможет подогнать бюстгальтер под необходимый размер.

Напульсники с секретом

Для любителей пробежек, которые предпочитают не брать с собой ничего лишнего. В напульсник можно положить ключи от дома или немного денег.

Эластичные ленты для бедер

Эти ленты, похожие на верхнюю часть от чулков, выполняют не только декоративную функцию. Они спасают тех женщин, которые страдают в жару от ношения юбок и платьев, из-за того что внутренняя поверхность бедер трется о ткань и это вызывает дискомфорт.

Nike Studio Wrap

Это специальные многофункциональные чешки, которые и защищают ноги, и в то же время, благодаря свободным пальцам, помогают обеспечить необходимое трение между полом и стопой. Это отличное решение для занятий на пилоне, для йоги, гимнастики или танцев.

Мужской ремень с набором инструментов

Этот ремень поможет в ситуации, когда нужны инструменты, а под рукой их нет. В пряжке «спрятаны» две отвертки. А фиксирует ремень шестигранный ключ.

Капюшон-подушка

Полезная вещь для тех, кто часто путешествует. С этим капюшоном вы сможете спрятать глаза от солнца и удобно устроиться даже в сидячем положении.

Шарф с секретным кармашком

Еще одно отличное решение для туристов: в этот шарфик можно спрятать документы и кредитные карты. Там их точно никто искать не будет.

Перчатка с зеркалом

Для любителей велоспорта разработали специальную перчатку с зеркалом заднего вида. С помощью этого аксессуара можно увидеть, что происходит позади вас на дороге, если на велосипеде нет своих зеркал.

Ледоступы

Отличное решение не только для похода в горы, но и просто для использования в зимний период, когда в городе гололед. Удобная, устойчивая обувь с шипами точно не позволит вам упасть.

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